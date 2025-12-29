Aumentan Costo de Entrada al Museo Nacional de Antropología; Este será el Precio para 2026.

El Museo Nacional de Antropología e Historia informó que para 2026 aplicará un aumento al costo de entrada general al recinto, aunque mantendrá el acceso gratuito los domingos. En N+ te contamos la nueva tarifa para que tomes tus previsiones si planeas visitar este lugar el próximo año.

El inmueble, que cuenta con 16 salas de exhibición permanentes, no reportó el motivo del incremento que entrará en vigor a partir del miércoles 1 de enero, aunque precisó los beneficios para ciertos sectores.

Según el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura, en 2025 el costo general se estableció en 100 pesos. Para el año entrante esto cambiará, sin embargo, el horario será el mismo: de martes a domingo de 9:00 a 18:00 horas.

En un breve comunicado, el museo señaló que el nuevo precio será para boletos generales y para los mexicanos o extranjeros residentes, la entrada costará 105 pesos.

"A partir del 1° de enero de 2026, el costo del boleto de acceso general al Museo Nacional de Antropología será de $210.00 MXN", indicó el MNA en sus cuentas oficiales de redes sociales.

"El costo del boleto para personas mexicanas y extranjeras residentes en México, que acrediten su nacionalidad o residencia, será de $105.00 MXN", añadió.

¿Quiénes podrán entrar gratis al MNA?

En su aviso, el MNA reiteró el sector de la población que podrá entrar de forma gratuita. Son los siguientes:

Personas mayores de 60 años con credencial INAPAM

Menores de 13 años

Personas con discapacidad

Profesores y estudiantes con credencial vigente

Los domingos, la entrada es gratuita para personas mexicanas y extranjeras residentes en México con documento migratorio vigente

¿Qué se puede ver en el Museo del INAH?

Considerado el museo más importante del país, el MNA alberga más de siete mil piezas arqueológicas en exhibición y cerca de seis mil objetos en la sección de etnografía.

Destacan objetos de uso doméstico y ceremonial, que contribuyen a la reflexión sobre la rica herencia indígena del país.

Sin embargo, entre las piezas más representativas, resaltan las réplicas del Templo de Quetzalcóatl y de los murales de Bonampak, así como la escultura de Coatlicue y la Piedra del Sol.

ASJ