Origen de la Flor de Nochebuena: ¿Cuántos Tipos Hay y de Qué Color Son?

La Nochebuena es una emblemática flor símbolo de la Navidad, por excelencia en el mundo. Te decimos cuántos tipos hay y de qué color son.

Cabe destacar que la Flor de Nochebuena también es conocida como cuetlaxóchitl, que significa “flor que se marchita”, “flor de cuero” en náhuatl y Euphorbia pulcherrima, para los científicos.

De acuerdo con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Nochebuena tiene un significado cultural profundo, es originaria de Mesoamérica, y ha sido parte de ceremonias desde la época prehispánica.

La leyenda cuenta que fue utilizada por frailes franciscanos en Taxco, Guerrero, para celebrar el nacimiento de Jesús, marcando el inicio de su asociación con la Navidad.

En esa localidad se atribuye al diplomático y naturalista estadounidense Joel Roberts Poinsett la introducción de la planta a Estados Unidos en 1828, desde donde se ha popularizado a todo el mundo, incluso se exporta.

Flor de Nochebuena: tipos y colores

Aunque aparentemente la flor de Nochebuena es única, existen más de 100 variedades en todo México y pueden crecer en bosques tropicales secos del Pacífico mexicano, desde Sinaloa hasta Chiapas, e incluso en Guatemala. Además, pueden ser de distintos colores, como son:

Rojo: El 90% de la producción nacional.

Blancas o amarillas: El 5% de la producción.

Rosas o marmoleadas: El 5% de la producción.

La flor de Nochebuena es uno de los productos de mayor importancia en el ramo de las plantas ornamentales en nuestro país.

La Nochebuena es una planta de sombra, por lo que embellece todos los espacios dentro de las casas y en general de cualquier lugar sombreado, durante las fiestas decembrinas.

