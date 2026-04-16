En Abril Se Regalan 20 Rosas: ¿Por Qué Se Dan, Cuándo y A Quién Deben Mandarle Flores en México?

Empieza a volverse costumbre el dar flores constantemente, y si aún no sabes por qué se regalan las 20 rosas en abril 2026, acá te damos el significado de esta nueva tendencia, cuándo se dan y qué personas deben recibir su ramo floral en México, por si llegas a ver a más de uno con este obsequio.

Apenas el pasado 21 de marzo fue el día de regalar flores amarillas en México, por eso en una nota te dijimos por qué se dan esa fecha y el 21 de septiembre, pues el significado es el mismo, solo cambia el origen de dicha celebración.

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¿Por qué se regalan las 20 rosas en abril?

Gracias a una nueva tendencia en redes sociales se dan 20 flores en abril, porque así lo dice claramente la popular letra de la canción 20 rosas, escrita por Los Ángeles Azules y lanzada en el año 1999. La estrofa en la que se menciona dice los siguiente:

"En todos los abriles te llevaré 20 rosas,

En tu cumpleaños te llevaré 20 rosas,

Al final y principios de año te llevaré 20 rosas".

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De acuerdo con personas que acostumbran a regalar flores, el significado de dar 20 rosas simboliza sinceridad en los sentimientos amorosos. Es decir, si existen dudas con respecto a su relación y te obsequian ese número de flores, es prueba de que su amor puede ser verdadero.

¿Cuándo se dan las 20 rosas en abril 2026?

Debido a que la canción no da una fecha exacta, las personas pueden regalar las 20 flores rosas en cualquier día del mes abril, eso quiere decir que aún estás a tiempo de brindar este obsequio a ese ser especial.

Gracias al fragmento de la canción de Los Ángeles Azules es que ahora muchas personas esperan sus 20 rosas en México. Dicha tendencia empieza a ir en aumento, tal y como ocurrió cuando las personas comenzaron a regalar flores amarillas en marzo y septiembre.

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¿A quién le den regalar 20 rosas en abril en México?

Regalar flores nunca va a estar acotado a cierto tipo de personas, pero la canción de Los Ángeles Azules hace alusión que el ser amado es quien debe recibir las 20 rosas en abril.

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