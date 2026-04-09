¿Qué Son las Frutas Infieles? Tendencia 'Rompe' Corazón de Usuarios en TikTok e Instagram

Una nueva tendencia ha capturado la atención de los internautas, se trata de las novelas de Frutas Infieles y si aún no sabes de qué trata esta moda en TikTok e Instagram, acá en N+ te decimos qué son estas series que le han roto el corazón a más de un usuario.

Hace solo unos meses, las personas en redes sociales no paraban de hablar y compartir videos sobre los "Therians" y el monito Punch y su peluche, y ahora una nueva tendencia ha ganado terreno, teniendo como protagonistas a frutas animadas gracias a la Inteligencia Artificial.

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¿Qué son las frutas infieles de TikTok?

Se trata de novelas cortas, que son generadas con IA y están protagonizadas por frutas, como fresas, bananas, limones, cerezas y manzanas, humanizadas que cuentan con la clásica combinación de las telenovelas mexicanas, llenas de drama, traiciones y giros inesperados.

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Los capítulos de las series de Frutas Infieles son de corta duración, ya que están pensados para ganar reproducciones en TikTok e Instagram, y los videos están hechos por los mismos usuarios, por lo que ya existen diferentes historias con todo tipo de personajes frutales.

Como su nombre lo indica, estas novelas tienen como punto álgido las infidelidades entre los personajes, además de secretos familiares y conflictos fuertes, de tal manera que los internautas quedan 'hipnotizados' en pocos segundos.

¿Cuál es el origen de las Frutas Infieles?

Esta tendencia llegó a México, luego de la popularidad de “Fruit Love Island”, creada en Estados Unidos, que es una parodia del reality show de citas "Love Island" en el que solteros buscan encontrar el amor.

De acuerdo con datos de la página Know Your Meme, los videos de frutas antropomórficas generadas con inteligencia artificial han ganado popularidad en las redes sociales desde febrero de este año.

Una de las primeras historias en volverse virales fue la de una fresa y su aventura extramatrimonial con su jefe, una berenjena. Desde entonces decenas de usuarios se han dedicado a crear otras novelas de Frutas Infieles como Banana Negra, Fresita, Chica Naranja, Brocolini o Chica Limón.

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