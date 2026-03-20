Mañana se Regalan las Flores Amarillas: ¿Por Qué se Dan el 21 de Marzo en México y A Quiénes?

En la actualidad se regalan las famosas flores amarillas el 21 de marzo, pero muchas personas no saben el motivo qué significa regalar dicho ramo, por eso acá te decimos por qué se dan rosas este día en México y a quiénes les mandan dicho obsequio en 2026.

Luego de que en una nota ya te contáramos cuándo se dan las flores amarillas en México, este 21 de marzo se llevarán a cabo diversas actividades en la capital del país, por eso anteriormente ya te dijimos qué evento hay en el Zócalo CDMX este sábado y todos los detalles del Festival de las Flores de Primavera 2026.

Video: ¿Por qué se Regalan Flores Amarillas Este 21 de Marzo?; Esto Dicen los Floristas

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre en México?

El significado de dar rosas amarillas se debe a la canción "Flores Amarillas" y un episodio de Floricienta, una telenovela sudamericana que salió en 2004, donde la protagonista recibe un obsequio floral de su pretendiente en el Día de la Primavera, que en México se celebra justamente el 21 de marzo.

Nota relacionada: Ya es Primavera 2026 en México: Así la Recibieron en Teotihuacán y Chichén Itzá

El significado de dar este tipo de flores puede varias según las cultura, contexto y costumbre sociales, pero los motivos más comunes son estos:

En general, el color amarillo se asocia con la alegría, la felicidad y la positividad, transmitiendo así un mensaje de optimismo.

También pueden simbolizar la amistad, siendo una excelente opción para expresar aprecio y afecto.

En algunas culturas, se relacionan con la primavera, ya que el color amarillo brillante se asemeja al sol y a la vitalidad que trae consigo la nueva temporada.

En el ámbito romántico, pueden representar la felicidad y la alegría en el amor.

En situaciones difíciles, pueden transmitir un mensaje de apoyo, aliento, cuidado y simbolizar la esperanza y fuerza para superar momentos difíciles.

¿A quiénes les dan flores amarillas el 21 de marzo?

De acuerdo con la tradición, las flores amarillas se regalan a un ser amado, es decir a un novio, novia, esposa o esposo, o a tu crush, es decir a esa persona que te gusta, pero aún no te animas a confesárselo.

Con el paso de las años esta tendencia se modificó, sobre todo en México, pues ahora muchas personas aprovechan el día para entregar rosas a sus amigos o amigas, así como a familiares cercanos. El objetivo es demostrarle a esos seres lo especiales que son en nuestras vidas.

Video: Joven Regala Consola Dorada a su Novia por No Darle Flores Amarillas

¿Cuándo se regalan flores amarillas?

Existen dos fechas muy específicas en las que se mandan este tipo de rosas: el 21 de marzo y el 21 de septiembre, ambas ligadas por el inicio de la primavera, ya sea para el hemisferio norte (donde está México) o para el hemisferio sur (como Argentina).

Nota relacionada: ¿Qué Clima Habrá en el Primer Fin de Semana de Primavera en CDMX y el Resto del País?

Ahora que ya está respondida la pregunta de por qué se dan flores amarillas el 21 de marzo 2026 en México, cada persona adquirir el significado que más le convenga para brindar este obsequio a ese ser especial.

Historias recomendadas: