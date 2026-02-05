Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy: Tiempos de Espera para Cruce a San Diego
|
N+
-
¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy
COMPARTE:
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este jueves 5 de febrero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Te podría interesar: Detienen a Hombre por Presunta Privación de la Libertad de Mujer en Mexicali
Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 1 hora 40 minutos | 4 líneas abiertas
- Sentri (autos): 20 minutos | 1 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 40 minutos | 4 líneas
- Peatonal normal: 1 hora | 18 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: Sin espera | 2 líneas
- Ready Lane: Sin espera | 1 línea
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 1 hora 30 minutos | 2 líneas
- Sentri (autos): 15 minutos | 3 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 30 minutos | 2 líneas
- Peatonal normal: 40 minutos | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
Te podría interesar:
- Aseguran Arma a Menor Dentro de Secundaria 89 en Tijuana; Presuntamente su Tío se la Dio
- Se Intoxican 12 Personas en Secundaria 38 de Mexicali por Químico
- ¿Pagar Predial te Hace Dueño de la Vivienda?; Esto Dicen Autoridades
APG