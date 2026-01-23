Pronostican Caída de Nieve y Bajas Temperaturas por Llegada de Frentes Fríos 30 y 31 en BC

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Baja California alertó sobre el ingreso de los frentes fríos número 30 y 31 al estado, previstos para los días viernes 23 y sábado 24 de enero, los cuales generarán un marcado descenso de temperaturas, chubascos y condiciones invernales en diversas regiones. El aviso se emite con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y contempla afectaciones principalmente durante el fin de semana en municipios de la zona costa y regiones serranas.

De acuerdo con el pronóstico, estos sistemas frontales ingresarán a la entidad y se combinarán con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de una masa de aire ártico y la influencia de las corrientes en chorro polar y subtropical. Esta interacción favorecerá condiciones meteorológicas inestables desde el jueves 22 de enero, con la presencia de intervalos de chubascos y un descenso de las temperaturas.

Las primeras afectaciones empezaron a partir del pasado jueves, cuando comenzaron las lluvias intermitentes y se registraron temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados centígrados en zonas serranas, acompañadas de heladas durante la madrugada del viernes. Estas condiciones podrían dificultar la movilidad en regiones montañosas y aumentar los riesgos asociados al frío extremo.

Para el viernes 23 de enero, el pronóstico señala un incremento en la intensidad de las precipitaciones, con chubascos y lluvias puntuales fuertes que se mantendrán durante el sábado 24. Será en este periodo cuando el sistema alcance mayor fuerza, extendiendo sus efectos a distintos puntos del estado y generando un ambiente considerablemente más frío de lo habitual para la temporada.

Durante la noche del viernes y a lo largo del sábado se prevé la posible caída de nieve, aguanieve o lluvia en las zonas serranas, donde las temperaturas podrían descender hasta los -10 grados centígrados. Además, se anticipan heladas severas durante la madrugada del domingo.

¿Cuáles serál los municipios más afectados por las bajas temperaturas en Baja California?

Las autoridades señalaron que los municipios con mayor probabilidad de resentir estos efectos son Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate, Ensenada y San Quintín, aunque no se descarta que el resto del estado también experimente lluvias, bajas temperaturas y vientos asociados a los frentes fríos.

Ante este escenario, Protección Civil recomendó a la población tomar precauciones, como evitar traslados no esenciales hacia zonas montañosas, conducir con cautela ante carreteras mojadas o con hielo, abrigarse adecuadamente y mantenerse informada a través de los canales oficiales. En caso de alguna emergencia relacionada con las condiciones climáticas, se recordó que el número 911 se encuentra disponible para solicitar apoyo.

