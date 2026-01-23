Inicio Tijuana Garitas de Tijuana Hoy 23 de Enero En Vivo: Así Están las Filas para Cruzar a San Diego

Consulta los tiempos de línea en las garitas de Tijuana hoy 23 de enero

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este viernes 23 de enero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 1 horas 40 minutos | 5 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 15 minutos | 12 líneas
  • Ready Lane (autos): 1 horas 40 minutos  | 5 líneas
  • Peatonal normal:  1 hora | 20 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 30 minutos | 4 líneas
  • Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 1 hora 30 minutos | 2 líneas
  • Sentri (autos): 30 minutos | 3 líneas
  • Ready Lane (autos): 1 hora 30 minutos | 2 líneas
  • Peatonal normal:  1 hora | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

