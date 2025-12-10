Encuentran Cráneo Junto a Más Restos Humanos en Mexicali; Esto se Sabe

Durante la mañana de este miércoles, el colectivo Madres Unidas y Fuertes localizó restos humanos en el área de El Centinela, en Mexicali, durante un operativo de búsqueda en el que participaron elementos de los tres órdenes de gobierno.

El hallazgo ocurrió mientras el grupo realizaba un recorrido de rastreo, confirmando posteriormente la presencia de fragmentos óseos en la zona. Entre los restos identificados se encontraron costillas, un fémur y un cráneo, lo que permitió establecer el inicio de una investigación formal.

El cráneo tenía un orificio presuntamente por un impacto de arma de fuego.

En los primeros reportes se informó que el cráneo localizado presentaba un orificio que las buscadoras mencionan que presuntamente podría corresponder a una lesión causada por proyectil de arma de fuego. Aunque aún no se cuenta con una confirmación oficial sobre la naturaleza del daño.

El operativo incluyó la inspección detallada del terreno, donde los equipos de búsqueda observaron indicios adicionales que podrían estar relacionados con la localización principal, aunque estos aún requieren análisis especializado. La presencia del cráneo con un posible impacto de bala aumentó la necesidad de avanzar en la identificación de la víctima.

Las integrantes del colectivo Madres Unidas y Fuertes dieron a conocer que continuarán con sus labores de búsqueda ante el constante reclamo de familias que mantienen a seres queridos en calidad de desaparecidos. Indicaron que la recuperación de restos en este tipo de zonas aporta información que, en algunos casos, permite a las familias obtener respuestas.

Al final del operativo se informó que los restos humanos serán entregados a las autoridades competentes para su procesamiento forense. Los colectivos solicitaron que la investigación avance con celeridad para determinar la identidad de la persona localizada y el contexto en que ocurrieron los hechos, mientras se mantiene resguardado el sitio donde se realizó el hallazgo.

Información de Kitzia Flores

