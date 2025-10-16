¿Qué se Sabe del Ataque con Drones a FGE de Tijuana?

La mañana del jueves 16 de octubre amaneció con una calma tensa en Playas de Tijuana, luego del ataque registrado la noche anterior contra las instalaciones de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE). El incidente, perpetrado mediante drones que lanzaron artefactos explosivos, dejó daños materiales y provocó una fuerte movilización de seguridad en la zona.

Nota relacionada: Fiscalía de Baja California Confirma Ataque de Instalaciones en Tijuana con Explosivos

¿Qué arrojaron los drones durante el ataque a la FGE de Tijuana?

De acuerdo con los reportes, los dispositivos explosivos utilizados en la agresión estaban armados con clavos, balines y fragmentos metálicos, lo que incrementó la preocupación de los residentes del área. Vecinos y comerciantes señalaron que, aunque la zona no permanecía acordonada durante la mañana, se observó un aumento en los patrullajes por parte de corporaciones locales y estatales.

El ataque ocurrió en el estacionamiento del edificio de la FGE en Playas de Tijuana, donde se activaron los protocolos de seguridad desde la noche del miércoles. Aunque no se reportaron personas heridas, la violencia del hecho y el uso de drones generaron temor entre la población, que asegura sentirse vulnerable ante la sofisticación de los ataques recientes.

A mitad de la jornada, la Fiscalía informó que continúan las investigaciones para determinar la ruta de los drones y el tipo de mecanismos utilizados para fabricar los artefactos explosivos. Las autoridades analizan los fragmentos y materiales encontrados en el lugar para establecer cómo fueron ensamblados los artefactos.

El Fiscal dio a conocer que continúan con la investigación de manera conjunta

El fiscal especializado en Delitos Contra la Vida, Miguel Ángel Gaxiola, señaló que se trabaja de manera conjunta con otras dependencias para compartir información y precisar el tipo de aditamentos utilizados.

Estamos viendo ahorita con lo que tenemos en evidencia ligera y en cámaras pero tenemos que compartir información con las demás autoridades para poder establecer qué utilizaron...

Expresó Miguel Gaxiola.

Nota relacionada: Consulado de Estados Unidos Lanza Alerta por Ataque con Presuntos Drones a FGE Tijuana

Hasta el cierre de edición, no se reportaban personas detenidas en relación con el ataque. Sin embargo, la Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación con el fin de identificar a los responsables y esclarecer el origen de los drones empleados.

Historias recomendadas:

Información de Miguel Martínez

RCP