Rescatan a Joven tras Caer a Pozo Mientras Trabajaba Limpiando en Tijuana

Un joven de aproximadamente 19 años fue rescatado la tarde del 10 de diciembre en la colonia Fernández, en el Camino Viejo a Murua, en Tijuana, luego de caer a un pozo de agua mientras realizaba labores de limpieza. El incidente fue reportado a las 06:50 p.m. a través de la línea de emergencias 911, lo que movilizó a unidades de respuesta para atender la situación y confirmar la veracidad del reporte.

De acuerdo con la información oficial, las primeras unidades que arribaron al sitio verificaron que el joven se encontraba dentro del pozo, por lo que procedieron a coordinar las acciones necesarias para su extracción. La caída se registró durante actividades laborales y, según los datos disponibles, no hubo indicios iniciales de lesiones visibles en la persona afectada.

A partir de ese momento se activó un protocolo especializado para atender emergencias de este tipo, el cual incluyó el uso de cuerdas y equipo técnico para garantizar una maniobra segura. El procedimiento demandó una intervención organizada para estabilizar la situación y preparar el entorno para el ascenso del joven.

Participaron 10 elementos de bomberos en el rescate del joven que cayó al pozo de agua en Tijuana.

El operativo de rescate estuvo marcado por la participación directa de un grupo de 10 elementos del cuerpo de Bomberos, quienes permanecieron en el lugar realizando la labor técnica necesaria.

Tras varios minutos de trabajo, los bomberos lograron extraer con éxito al joven que, pese a la caída, permanecía sin lesiones aparentes. El resultado permitió cerrar el operativo sin necesidad de intervenciones médicas adicionales, manteniendo controlado el entorno del incidente.

El hecho concluyó con la confirmación del rescate exitoso, lo que permitió restablecer la normalidad en la zona.

