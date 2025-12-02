Tractocamión Pierde Control y Arrolla a Mujer Ciclista en Carretera Ensenada-Tijuana

Alrededor de las 11:06 horas del 2 de diciembre se registró un choque dejando una persona lesionada en el kilómetro 6.5 de la carretera Ensenada-Tijuana, a la altura de la delegación El Sauzal, donde un tractocamión color blanco impactó a una bicicleta roja que circulaba por la zona de acotamiento.

El percance involucró a dos vehículos: un tractocamión y una bicicleta. Ambos se desplazaban con dirección de norte a sur al momento de los hechos. La ciclista, una mujer de 52 años, fue atendida por paramédicos tras presentar lesiones derivadas del impacto.

El tractocamión perdió el control y chocó contra la bicicleta.

De acuerdo con los primeros datos proporcionados por los peritos, el tractocamión circulaba por el carril derecho cuando su conductor perdió el control y realizó un movimiento hacia la zona de acotamiento. En ese instante, el segundo remolque que transportaba golpeó con sus neumáticos y costado derecho a la bicicleta que avanzaba por el mismo acotamiento.

Los servicios de emergencia arribaron al sitio tras la llamada del C5 y procedieron a evaluar a la mujer lesionada. Su condición ameritó el traslado a una clínica médica, donde recibiría atención adicional. No se reportaron más personas afectadas en el incidente.

El área fue resguardada para continuar con las diligencias correspondientes, mientras las autoridades recababan información técnica sobre la dinámica del hecho. Estos datos permitirán establecer responsabilidades y confirmar la versión preliminar proporcionada en el sitio.

El accidente sobre la carretera Ensenada-Tijuana dejó como resultado daños materiales y una mujer lesionada, mientras continúan las investigaciones para determinar con precisión las causas del choque y los factores que intervinieron en el movimiento del tractocamión antes del impacto.

Información de Diego Robles

