Centros de Vacunación Contra el Sarampión en Veracruz: Ubicación de Módulos y Horarios

Según datos oficiales, en la ciudad de Xalapa se acumulan tres casos confirmados de sarampión en lo que va del 2026. Veracruz, en total, suma 24 casos confirmados en 9 municipios. Ante el incremento de casos, se ha exhortado a la población a vacunarse en los hospitales y centros médicos cercanos.

De acuerdo con lo informado, los grupos prioritarios son: niñas y niños de 1 año y de 18 meses, población rezagada de 2 a 9 años, personal de salud, personal educativo y jornaleros agrícolas.

En la ciudad de Xalapa, actualmente se han activado alrededor de 14 módulos en donde se aplican las dosis contra los virus de sarampión e influenza, los cuales son los siguientes:

Hospital Regional de Xalapa Dr. Luis F. Nachón, en un horario de 8:00 a 15:30 horas.

Módulo en calle Ramón Caracas Lara sin número, colonia Emiliano Zapata, con horario de 8:00 a 15:30 horas.

Módulo Calle Coyoacán 262, colonia Sebastián Lerdo de Tejada, de 8:00 a 15:30 horas.

Hospital Dr. Gastón Melo, en la colonia Centro, de 8:00 a 15:30 horas.

IMSS Bienestar Dr. José A. Maraboto en la colonia Obrero Campesina de 8:00 a 15:30 horas.

Módulo Unidad de Salud en calle Valentín Canalito 100, colonia Revolución, de 8:00 a 15:30 horas.

Módulo Unidad de Salud Bienestar Miguel Alemán en Avenida Miguel Alemán número 109, colonia Federal, de 8:00 a 15:30 horas.

Módulo Unidad de Salud IMSS Bienestar Arroyo Blanco en calle Osa Mayor sin número, colonia Arroyo Blanco, de 8:00 a 15:30 horas.

UMF 66 en la colonia Salud, de 8:00 a 20:00 horas

UMF 10 en la colonia Centro, de 8:00 a 20:00 horas.

UMF 58 en la colonia Centro, de 8:00 a 20:00 horas.

UMF 67 en la colonia Bosque Ferrocarrilero, de 8:00 a 20:00 horas.

ISSSTE en la colonia Obrero Campesina, de 8:00 a 15:00 horas.

Bajos de Palacio Municipal, centro de Xalapa, de 8:00 a 14:00 horas.

¿Dónde se encuentra el módulo de vacunación en Veracruz?

En el municipio de Veracruz fue instalado un módulo de vacunación gratuita como parte de las acciones preventivas durante la temporada invernal. Se dio a conocer que dicho módulo se instaló en el edificio Trigueros en la ciudad de Veracruz en horario de 8:00 a 14:00 horas.

Al percatarse de que se había colocado un módulo de vacunación, varios ciudadanos que acudieron a las instalaciones del edificio Trigueros a realizar distintos trámites y pagos aprovecharon la oportunidad para aplicarse sus vacunas.

Asimismo, se dio a conocer que existe un segundo módulo de vacunación, el cual se encuentra ubicado sobre la avenida Negrete y Simón Bolívar de la ciudad de Veracruz, para poder aplicarse la vacuna contra el virus del sarampión. Este módulo tiene un horario de atención de 08:00 a 14:00 horas.

Córdoba también instaló módulos de vacunación contra sarampión

Autoridades de salud de Córdoba dieron a conocer que, ante el aumento en los casos de sarampión en el estado de Veracruz, se ha implementado un módulo de vacunación en el municipio. El módulo se encuentra en los bajos del palacio municipal con horario de 8:00 a 13:00 horas.

Coatzacoalcos implementa vacunación contra el sarampión

Al sur del estado de Veracruz, en el municipio de Coatzacoalcos, se informó que también se abrieron módulos de vacunación contra el virus de sarampión. Dichos módulos se encuentran en los centros de salud, por lo cual las autoridades exhortan a la población a acudir al más cercano.

