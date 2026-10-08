¿Tormenta Tropical Isaías Afectará en Veracruz en Octubre 2026? Pronóstico

De acuerdo con información oficial emitida por la Secretaría de Protección Civil, en las últimas horas se han registrado precipitaciones en distintas partes de la entidad veracruzana. Asimismo, se informó que el disturbio tropical 92L evolucionó a depresión tropical nueve y posteriormente se intensificó a tormenta tropical Isaías.

Sin embargo, se dio a conocer que este sistema se ha ido alejando del territorio veracruzano y, con ello, la intensidad de las lluvias ha disminuido. No obstante, aún se prevé potencial para lluvias y tormentas eléctricas, rachas de viento, posible caída de granizo y eventualmente la formación de torbellinos en gran parte de la entidad.

Se informó que los eventos anteriormente descritos podrían ser moderados a fuertes, estos últimos principalmente en el centro y sur del estado. Por otra parte, el viento será del norte y noroeste, con velocidades de 20 a 35 km/h y rachas de 40 a 60 km/h en costas, fijándose al noreste, este y sureste a partir del sábado.

Jueves 08 de octubre:

Cielo mayormente nublado con potencial para lluvias y tormentas aisladas, viento del norte y noroeste de 20 a 35 km/h con rachas de 45 a 60 km/h en la costa norte y centro con oleaje de 0.5 a 2.0 metros.

Viernes 09 de octubre:

Se presentará cielo mayormente nublado con potencial para lluvias y tormentas aisladas, viento del norte y noroeste de 20 a 35 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en la costa norte y centro con oleaje de 0.5 a 2.0 metros.

Sábado 10 de octubre:

Cielo medio nublado a nublado con potencial para lluvias y tormentas aisladas, viento del noreste, este y sureste de 20 a 35 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en la costa norte y centro con oleaje de 0.5 a 2.0 metros.

Derivado de estas condiciones, se recomienda a la población extremar las precauciones ante posibles deslaves, derrumbes, deslizamientos, encharcamientos e inundaciones, así como crecida de ríos y arroyos de respuesta rápida y reducción de la visibilidad.