Lluvias Intensas Azotarán a México Mañana 8 de Octubre Por 3 Fenómenos
Las tormentas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas fuertes de viento
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por lluvias fuertes e intensas en distintas regiones de México, debido a la influencia de la tormenta tropical Isaias, la formación de Simon y una corriente en chorro subtropical.
En el Golfo de México, la circulación de Isaias y la inestabilidad atmosférica provocarán lluvias puntuales intensas en Tabasco, Veracruz, Campeche y Yucatán, además de precipitaciones muy fuertes en Tamaulipas. Las condiciones también podrían generar descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas.
Mientras tanto, la tormenta tropical Simon, frente a las costas del Pacífico Sur mexicano, en interacción con otros sistemas atmosféricos favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en estados del norte, noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país.
El SMN pronosticó lluvias puntuales intensas en zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que también se esperan precipitaciones en el Valle de México.
Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas fuertes de viento. Además, se prevé oleaje elevado en las costas de Oaxaca y Guerrero, y posteriormente en Michoacán.
El organismo también señaló que continuarán las temperaturas calurosas a muy calurosas en el noroeste de México.
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla y Tamaulipas.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México, Tlaxcala y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos: Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.
Lluvias aisladas: Baja California, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.