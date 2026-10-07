Lluvias Intensas Azotarán a México Mañana 8 de Octubre Por 3 Fenómenos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por lluvias fuertes e intensas en distintas regiones de México, debido a la influencia de la tormenta tropical Isaias, la formación de Simon y una corriente en chorro subtropical.

En el Golfo de México, la circulación de Isaias y la inestabilidad atmosférica provocarán lluvias puntuales intensas en Tabasco, Veracruz, Campeche y Yucatán, además de precipitaciones muy fuertes en Tamaulipas. Las condiciones también podrían generar descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas.

Mientras tanto, la tormenta tropical Simon, frente a las costas del Pacífico Sur mexicano, en interacción con otros sistemas atmosféricos favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en estados del norte, noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país.

El SMN pronosticó lluvias puntuales intensas en zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que también se esperan precipitaciones en el Valle de México.

Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas fuertes de viento. Además, se prevé oleaje elevado en las costas de Oaxaca y Guerrero, y posteriormente en Michoacán.

El organismo también señaló que continuarán las temperaturas calurosas a muy calurosas en el noroeste de México.

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