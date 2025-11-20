Corte de Agua en Coatzacoalcos Hoy: ¿A Qué Hora Regresa y Por Qué No Hay Suministro?

Durante las próximas horas de este jueves 20 de noviembre, varias colonias del poniente de la ciudad de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz, se quedaron sin suministro de agua potable, por lo que te informamos hasta que hora se restablecerá el servicio, así como la razón del corte.

A continuación, te compartimos la lista de colonias que están presentando problemas con el suministro de agua potable, en la ciudad de Coatzacoalcos.

Lomas de barrilla

Paraíso

Las dunas

Empleados municipales

Tomatal

Antonio Luna uno y 2,

Periodistas

Solidaridad

Veracruz

Real Atenas

Puerto Esmeralda

Punta del mar

Paraíso uno y 2

Villa San Martín

¿A qué hora regresará el suministro de agua en colonias de Coatzacoalcos?

Derivado de los trabajos de la ampliación de la red hidráulica en Lomas de Barrillas, se realizó un corte operativo este 20 de noviembre en un horario que durará hasta las 6:00 de la tarde con el fin de llevar a cabo la conexión de la red principal.

La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento dijo, que durante este proceso los pozos de la línea de 20 pulgadas permanecerán fuera de operación por lo que el suministro del agua se verá temporalmente afectando las colonias. Así como el Hospital Naval y Materno Infantil del IMSS Bienestar resultarán, con afectaciones en el suministro de agua potable.

Grupo MAS en Veracruz informó sobre cierres viales

A través de redes sociales, grupo MAS informó que debido a los trabajos por reparación de hundimiento, personal se encuentra realizando trabajos en la avenida Gómez Farías entre Juan Enríquez en el cruce con Alacio Pérez en la Colonia Ricardo Flores Magón, en la ciudad de Veracruz por lo que se encuentra cerrada en su totalidad. Se recomienda tomar vías alternas.

