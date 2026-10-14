Trabajadores del IMSS se Manifiestan Frente a Palacio de Gobierno en Xalapa

Trabajadores del IMSS-BIENESTAR se manifestaron en la ciudad de Xalapa para exigir el abasto permanente de medicamentos, basificaciones y respeto a sus derechos laborales.

La presencia de este movimiento fue encabezada por los integrantes de tres organizaciones sindicales. Una de las enfermeras participantes indicó lo siguiente.

‘La población quienes atendemos a los pacientes y quienes hacemos todo lo que está en nuestras manos para que los servicios de salud continúen funcionando, incluso cuando los recursos son insuficientes y las condiciones laborales no corresponden a la responsabilidad que desempeñamos hoy’

Señalaron que las condiciones laborales que desempeñan no son las óptimas y que los más afectados son los ciudadanos.

‘Venimos a la defender el derecho de la población a recibir una atención médica, digna, oportuna y de calidad por eso, la unión que hoy le presentamos tiene un significado fundamental, es la expresión de una voluntad compartida dejar atrás las diferencias fortalecer nuestras coincidencias y construir una voz, colectiva, que no pueda ser ignorada’

Por varios minutos mantuvieron bloqueada la circulación vehicular en el primer cuadro de la ciudad de Xalapa.