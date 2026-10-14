Salud

Trabajadores del IMSS se Manifiestan Frente a Palacio de Gobierno en Xalapa

Afirman que las condiciones laborales en las que se desempeñan no son las óptimas, aunado al desabasto permanente de medicamentos

Trabajadores del IMSS-BIENESTAR bloquean avenida de XalapaTrabajadores del IMSS-BIENESTAR bloquean avenida de Xalapa. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Protesta en Xalapa: IMSS-BIENESTAR exige respeto a derechos laborales y abasto de medicamentos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+