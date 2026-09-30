Dan Último Adiós a Transportista de Orizaba Hallado sin Vida en el Edomex

Familiares y amigos dieron el último adiós en Orizaba a José Antonio de la Rosa Zárate, de 41 años y de ocupación transportista, quien fue hallado sin vida en el Estado de México, luego de permanecer varios días desaparecido.

En la parroquia de Santa María de Guadalupe, ubicada en Potrerillo, perteneciente al municipio de Ixtaczoquitlán, se llevó a cabo la misa de cuerpo presente, y después salió el cortejo fúnebre y una caravana integrada por unidades de transporte de carga.

El recorrido fue por la avenida Oriente 6 de Orizaba hasta llegar al panteón Juan de la Luz Enríquez, donde se le dio sepultura y lo acompañaron hasta su última morada. Familiares se abstuvieron de dar declaración y pidieron comprensión.

José Antonio de la Rosa Zárate perdió comunicación con sus familiares mientras se dirigía hacia Toluca. La última ubicación conocida de la unidad fue en Tultepec, donde posteriormente las autoridades localizaron únicamente los tanques del vehículo.

Días después, el cuerpo del operador fue localizado en el municipio de Santa María Tonanitla, perteneciente al Estado de México.