Sociedad

Dan Último Adiós a Transportista de Orizaba Hallado sin Vida en el Edomex

El operador de una unidad de carga originario de la región montañosa de la entidad fue despedido por sus familiares y amigos quienes llevaron a cabo una misa de cuerpo presente

Dan Último Adiós a Transportista de Orizaba Hallado sin Vida en el EdomexEl operador perdió comunicación con sus familiares mientras se dirigía hacia Toluca. Foto: N+

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Familiares y amigos despiden a José Antonio en Orizaba tras su hallazgo sin vida en Edomex luego de permanecer varios días sin ser localizado.

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