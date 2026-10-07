Familias Temen por Nuevos Derrumbes Durante Temporada de Lluvias en Xalapa Piden Muro

Decenas de familias en Xalapa viven en zonas de alto riesgo por deslizamiento de tierra. Colonias como la Plan de Ayala y la Independencia han sido las olvidadas por años aunque viven en peligro latente.

‘Inseguros porque pues la tierra se cayó y pues supimos que hubo muertos en esta zona ahora pues todo y pues si está algo peligroso es tierra algo hacia arriba hay una casa y pues si hay otro derrumbe pus se nos cae la casa y nosotros aquí adentro’. Angélica, vecina en riesgo.

La petición de los habitantes de las zonas de riesgo es la construcción de un muro de contención.

‘Como hay familia ahí, somos varias familias entonces dios no lo quiera verdad pues no se sabe no puede ser grave leve pero puede derrumbar entonces lo que queríamos es que pues se nos haga caso tantito’. Antonio Martínez, vecino afectado.

Las autoridades han informado que como medida de contención ante los constantes derrumbes en temporada de lluvias, se ha optado por poner un tipo de plásticos para tratar de contener el deslizamiento de tierra.

‘Deberían poner mas atención, el plástico no va a servir de nada, con el plástico no van a regresar las vidas que se han ido’. Angélica, vecina en riesgo

De acuerdo con el Atlas de Riesgo de Xalapa, 94 colonias presentan un nivel elevado de exposición a deslizamientos de tierra y derrumbes (y cerca de 180 a 200 colonias en total por deslaves e inundaciones).