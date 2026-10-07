Sociedad

Familias Temen por Nuevos Derrumbes Durante Temporada de Lluvias en Xalapa Piden Muro

El atlas de riesgo identifica una alta exposición en distintos sectores. Habitantes advierten que nuevas precipitaciones podrían afectar viviendas ubicadas cerca de laderas

Decenas de familias en Xalapa viven con miedo a derrumbes. Exigen la construcción de muros de contención para proteger sus hogaresDecenas de familias en Xalapa viven con miedo a derrumbes. Exigen la construcción de muros de contención para proteger sus hogares. Foto: N+

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Familias en Xalapa temen nuevos derrumbes. 94 colonias en riesgo por lluvias. Vecinos piden muros de contención.

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