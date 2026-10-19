Se Desborda Río Agua Dulce al Sur de Veracruz; Mantienen Activo el Plan Tajín

Tras el desbordamiento del río Agua Dulce durante la mañana de este lunes, entre las zonas afectadas se encuentran 4 Caminos, Nueva del Río, Puebla, Pajaral, Solidaridad y Naranjal.

Elementos de Protección Civil, Tránsito y Policía municipal brindan apoyo a las familias afectadas, tanto para poner a salvo sus pertenencias como para ayudarlas a salir de sus viviendas en caso de ser necesario.

Autoridades confirmaron que ya se mantiene activo el Plan Tajín. Elementos de la Marina fueron desplazados para brindar apoyo a Tonalá, mientras que el Ejército Mexicano fue movido a Los Manantiales y El Muelle.

Se habilitaron tres refugios temporales para brindar atención a las personas en el Centro Cultural, la escuela primaria Amado Nervo y la primaria Cuauhtémoc. Hasta el último reporte, el río Agua Dulce se mantenía en un nivel de 7.52 metros.