Sociedad

Se Desborda Río Agua Dulce al Sur de Veracruz; Mantienen Activo el Plan Tajín

Autoridades han brindado apoyo para la evacuación de las familias que lo requieran, para llevarlos al albergue

Se desborda río Agua Dulce al sur del estado de Veracruz.Se desborda río Agua Dulce al sur del estado de Veracruz. Foto: N+

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Río Agua Dulce en Veracruz alcanza 7.52 metros. Plan Tajín en marcha y refugios abiertos para afectados. Descubre cómo las autoridades están respondiendo.

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