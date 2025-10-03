¿Está Cerrada la Carretera Federal 45 de Zacatecas Hoy? Reportan Bloqueo por Este Motivo

La movilidad en la Carretera Federal 45 se vio gravemente afectada este viernes tras los bloqueos carreteros registrados durante la madrugada en distintos municipios de Zacatecas. La zona más congestionada se ubica cerca del Aeropuerto Internacional, donde automovilistas se encontraban prácticamente detenidos y se generaron largas filas en ambos sentidos.

¿Por qué se encuentra congestionada la carretera?

De acuerdo con autoridades estatales, los cierres fueron provocados mediante el incendio de tractocamiones en tramos de los municipios de Calera, Villanueva, Fresnillo, Río Grande, Cuauhtémoc y Sombrerete, lo que paralizó la circulación desde primeras horas del día. La situación generó complicaciones no solo para transportistas y viajeros, sino también para cientos de trabajadores que se desplazan diariamente por esta vía.

El intenso tráfico ha obligado a los conductores a buscar rutas alternas. La recomendación para quienes circulen por la zona es extremar precauciones, anticipar sus traslados y mantenerse informados sobre los reportes viales actualizados.

¿Qué medidas se están tomando?

En respuesta, el gobernador instruyó activar el Plan Antibloqueos a través de la Mesa de Construcción de Paz, lo que derivó en un despliegue inmediato de fuerzas federales y estatales. Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía del Estado se encuentran liberando tramos y brindando seguridad a los automovilistas.

