Esto se Sabe Sobre el Incendio en las Instalaciones de Segalmex en Zacatecas

En Zacatecas, un incendio consumió por completo el almacén de Segalmex, hoy llamado Producción para el Bienestar. El fuego inició, presuntamente, luego de que productores de frijol encendieran neumáticos dentro de las instalaciones, en medio de reclamos y protestas por supuestas irregularidades en el acopio.

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Las llamas se extendieron rápidamente hasta alcanzar la bodega, donde se registraron al menos cuatro explosiones y la pérdida total del inmueble.

¿Qué se sabe al momento del incendio en Segalmex?

De acuerdo con Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario General de Gobierno, el hecho ya es investigado por parte de las autoridades. Además, señaló que el incendio de llantas pudo haber originado el siniestro en Segalmex; no obstante, será la autoridad competente la que determine las causas.

“Si aquí estaban incendiadas las llantas que prendieron los manifestantes, pues, hay una lógica en que, tal vez, esas mismas llantas hayan quemado la hierba [...] hasta el momento con la información que tienen, es que el incendio de este almacén que ustedes están viendo se provocó a raíz del incendio que hicieron de los neumáticos”, explicó el Secretario General de Gobierno.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno acudieron al lugar para contener el siniestro. Protección Civil confirmó que no hay personas lesionadas, aunque las afectaciones materiales son considerables.

Durante la emergencia fueron evacuados al menos 16 vehículos, un camión y tres tráileres, mientras que cuatro montacargas explotaron dentro del inmueble, lo que complicó las labores de los cuerpos de rescate.

¿Quiénes serían los presuntos responsables del incendio?

Aunque autoridades estatales apuntan a los manifestantes como posibles responsables, señalaron que será la Fiscalía de Zacatecas la que determine el origen del incendio. También advirtieron que, de confirmarse responsabilidades, se aplicarán sanciones.

El hecho se da en medio de una seria de protestas por el descontrol en el acopio de frijol, un tema que sigue generando tensión entre los productores.

“Hay que esperar a los peritos, es una situación muy delicada, hay que esperar para que ellos indiquen si hay responsabilidad de alguna persona, y que sobre esa persona caiga todo el peso de la ley”, mencionó Rodrigo Reyes Mugüerza.

Jorge Alberto Muñoz / N+

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