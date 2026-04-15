Atacan a Balazos a Menor de 13 Años en Zacatecas; Esto se Sabe

En Guadalupe, Zacatecas, fue atacado a balazos un menor de 13 años. El hecho se registró el martes 14 de abril a las 9 de la noche , en la colonia Gavilanes.

Según testigos, la agresión ocurrió al interior de una vivienda, donde el presunto agresor disparó a quemarropa en contra del adolescente, quien resultó con un impacto de bala a la altura del pecho.

¿Qué pasó con el responsable?

El menor fue trasladado por paramédicos para recibir atención médica en un hospital de Guadalupe, mientras que el presunto responsable se dio a la fuga caminando y aunque se montó un operativo en la zona, no se logró su captura. La Fiscalía ya investiga la agresión.

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