Rescatan a 4 Menores en Bar Investigado por Presunta Red de Explotación en Aguascalientes

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal confirmó el rescate de al menos cuatro menores de edad en un bar donde autoridades investigan la presunta operación de una red de explotación sexual en Aguascalientes.

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El titular de la corporación, Gonzalo Pérez Zúñiga, informó que el hallazgo se realizó durante un operativo en el que policías municipales brindaron apoyo a la Fiscalía de Aguascalientes, dependencia que ya llevaba a cabo una investigación sobre el caso.

“A lo que tengo entendido creo que son tres o cuatro jovencitas, pero es lo que tenemos de información; el propio fiscal les dará los pormenores, pero sí nosotros en cualquier momento apoyamos con la fiscalía en coordinación operativos”, señaló Pérez.

Policía asegura que no tenía reportes previos sobre el sitio ni el presunto implicado

El secretario indicó que la Policía Municipal no tenía reportes previos sobre las actividades en el lugar ni antecedentes del presunto implicado identificado como Homero 'N'.

Explicó que la intervención se dio como parte de un cateo derivado de las indagatorias de la Fiscalía, en el que también se revisaron otros establecimientos.

“No teníamos conocimiento. En su momento intervenimos en apoyo a la fiscalía para realizar un cateo y en tres bares que se trabajaron; ya tenían una investigación en este tema y ellos son los que hacen las puestas a disposición”, detalló.

Pérez Zúñiga añadió que la corporación mantiene operativos constantes en coordinación con la Fiscalía y la Dirección de Reglamentos para supervisar este tipo de establecimientos.

Finalmente, aseguró que existe comunicación permanente con propietarios de bares y centros nocturnos para que reporten cualquier incidente o actividad sospechosa.

Andrea del Carmen Esparza / N+

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