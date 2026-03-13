Rescatan y Adoptan a Cachorro que fue Arrastrado y Azotado por Hombre en Aguascalientes

El perrito que fue maltratado en Asientos, Aguascalientes, ya fue adoptado por una familia, el presunto responsable está bajo investigación.

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A través de redes sociales se difundió un caso de presunto maltrato animal, un hombre llevaba a un perrito atado con una cuerda mientras lo arrastraba y azotaba al suelo, en Viudas Poniente. La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente tuvo conocimiento del caso y el cachorro ya está a salvo.

“Nos dimos a la tarea de investigar; el día de ayer lo atendimos. Los reportes que nos llegan urgentes los atendimos en menos de 24 horas, ayer dimos con la persona y pudimos recuperar al perrito”, comentó Omar Plesent, Procurador Estatal de Protección al Ambiente.

Perro maltratado encuentra un nuevo hogar

La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente acudió al lugar y en conjunto con autoridades de Asientos, rescataron al perrito, al que bañaron y vacunaron. Confirman que está en buenas condiciones de salud, incluso fue adoptado; autoridades garantizan que le darán seguimiento al caso.

“Hay un adoptante, una familia ahí mismo de Asientos, el día de hoy lo vamos a estar entregando a la familia, es buena noticia porque la misma familia se dio cuenta en las redes sociales y levantaron la denuncia y optaron por adoptarlo”, informó Omar Plesent, Procurador Estatal de Protección al Ambiente.

El presunto responsable podría pagar hasta 500 UMAS de sanción, equivalentes a más de 58 mil pesos. Cabe mencionar que la Ley de Protección Animal en Aguascalientes considera dos mil días de multa y de uno a 10 años de prisión, según el daño.

Andrea Esparza / N+

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