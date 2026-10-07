Desaparecidos

Buscan a Estudiantes Desaparecidos tras Huir de Preparatoria en Ensenada, BC

Se activaron fichas de búsqueda para tres menores quienes se brincaron la barda del Cecyte La Misión

Activan pesquisa para localizar a Rubí, Carlos y Vanessa, estudiantes del Cecyte La MisiónActivan pesquisa para localizar a Rubí, Carlos y Vanessa, estudiantes del Cecyte La Misión | Foto: FGE

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