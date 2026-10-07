Buscan a Estudiantes Desaparecidos tras Huir de Preparatoria en Ensenada, BC

La Fiscalía General del Estado (FGE) desplegó un operativo de búsqueda y emitió tres fichas de localización para dar con el paradero de los menores Rubí Belén Silva Díaz de 17 años, Carlos Jesús Márquez Orozco de 15 años y Vanessa Villalobos Luna de 17 años.

De acuerdo con los informes oficiales, los tres estudiantes fueron vistos por última vez la mañana del pasado martes 06 de octubre, alrededor de las 10:20 horas cuando se brincaron la barda perimetral del plantel Cecyte, ubicado en el poblado de La Misión, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de sus ubicaciones.

Al momento de su desaparición, los tres jóvenes vestían el uniforme escolar del Cecyte el cual consiste en pantalón caqui y suéter negro. Como datos distintivos de filiación; Rubí Belén mide 1.52 m, tez morena, cabello largo lacio oscuro y cuenta con una marca pequeña arriba del labio superior del lado izquierdo.

A su vez, Carlos Jesús mide 1.56 m, tez morena clara, cabello castaño oscuro ondulado y posee un lunar debajo del ojo izquierdo; portaba tenis blancos. Vanessa mide 1.52 m, tez morena clara, cabello corto castaño, ojos verdes almendrados y presenta dos lunares en la barbilla; portaba tenis blancos.

La FGE solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que ayude a su localización, comunicándose al teléfono de la Fiscalía en Ensenada (646) 152-25-00 (ext. 2560 y 2561), a la línea de emergencias 911 o de forma anónima al 089.

JMR