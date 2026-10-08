Incendio Afecta 15 Hectáreas de Vegetación en Arroyo San Simón de San Quintín
Siete bomberos y un integrante de Protección Civil trabajaron durante más de tres horas para controlar las llamas
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Un incendio registrado en el arroyo San Simón, en San Quintín, afectó alrededor de 15 hectáreas de vegetación, cactáceas, pastizal y material espinoso.
El fuego fue atendido durante más de tres horas por elementos de Bomberos de San Quintín, quienes realizaron labores para controlar y sofocar las llamas en la zona.
En las acciones participaron siete elementos de Bomberos y uno de Protección Civil, quienes trabajaron con línea húmeda y herramienta manual, con apoyo de una máquina extintora y una unidad ligera.
Tras controlar el incendio, el área permanecerá bajo monitoreo para detectar posibles puntos calientes y prevenir una posible reactivación del fuego.
APG