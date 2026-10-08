Incendio Afecta 15 Hectáreas de Vegetación en Arroyo San Simón de San Quintín

Un incendio registrado en el arroyo San Simón, en San Quintín, afectó alrededor de 15 hectáreas de vegetación, cactáceas, pastizal y material espinoso.

El fuego fue atendido durante más de tres horas por elementos de Bomberos de San Quintín, quienes realizaron labores para controlar y sofocar las llamas en la zona.

En las acciones participaron siete elementos de Bomberos y uno de Protección Civil, quienes trabajaron con línea húmeda y herramienta manual, con apoyo de una máquina extintora y una unidad ligera.

Tras controlar el incendio, el área permanecerá bajo monitoreo para detectar posibles puntos calientes y prevenir una posible reactivación del fuego.

APG