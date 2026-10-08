Sociedad

Incendio Afecta 15 Hectáreas de Vegetación en Arroyo San Simón de San Quintín

Siete bomberos y un integrante de Protección Civil trabajaron durante más de tres horas para controlar las llamas

Incendio Afecta 15 Hectáreas de Vegetación en Arroyo San Simón de San QuintínIncendio Afecta 15 Hectáreas de Vegetación en Arroyo San Simón de San Quintín | Foto: Bomberos de Ensenada

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