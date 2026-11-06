Modificaciones a Modalidad 40 Impactan Planes de Pensión de Trabajadores

La Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continúa vigente; sin embargo, desde el 22 de octubre de 2026 entraron en vigor nuevas medidas temporales que modifican las condiciones de incorporación para quienes buscan incrementar su pensión mediante este esquema.

Los cambios derivan del acuerdo ACDO.AS2.HCT.101026/302.P.DG, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre, mediante el cual el Consejo Técnico del IMSS estableció nuevas condiciones para la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio.

Norma Robles Ulloa, contadora pública, explicó que una de las principales modificaciones consiste en limitar el salario base de cotización con el que una persona puede incorporarse a esta modalidad.

Anteriormente, los trabajadores podían elegir un salario de cotización superior al último registrado, sin exceder el límite legal de 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con las nuevas disposiciones, las incorporaciones deberán realizarse tomando como referencia el último salario registrado al momento de causar baja, o hasta ese monto más una UMA.

“Con esta modificación temporal lo que se prevé es que tú puedas ingresar a la Modalidad 40 con tu último salario, pero limitado a que sea no más de una UMA el incremento, lo cual hace una limitación importante al cálculo que tú pudieras haber tenido de tu pensión”, explicó Robles Ulloa.

La especialista señaló que esta medida puede afectar principalmente a personas que dejaron de trabajar formalmente y buscan conservar sus derechos pensionarios mediante aportaciones voluntarias para mejorar el monto de su retiro.

Otro de los cambios consiste en que las nuevas incorporaciones tendrán efectos únicamente a partir de la fecha en que se presente la solicitud, por lo que ya no será posible contratar periodos retroactivos.

El acuerdo también establece que quienes ya se encontraban inscritos en la Modalidad 40 al entrar en vigor las nuevas medidas conservarán las condiciones actuales hasta concluir el periodo que tengan contratado.

Por su parte, Fernando Becerro, presidente de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria de Tijuana (Arhitac), se refirió a los ajustes que realizan las empresas ante distintos cambios en sus operaciones laborales.

Finalmente, destacó que las modificaciones a la Modalidad 40 representan un cambio para quienes tenían previsto realizar aportaciones voluntarias con el objetivo de alcanzar una pensión más alta.

Información Pamela Mercado

APG