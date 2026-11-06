Sociedad

Modificaciones a Modalidad 40 Impactan Planes de Pensión de Trabajadores

El nuevo esquema establece límites para las nuevas incorporaciones y elimina la posibilidad de registrar periodos retroactivos

Modificaciones a Modalidad 40 Impactan Planes de Pensión de TrabajadoresModificaciones a Modalidad 40 Impactan Planes de Pensión de Trabajadores | Foto: N+

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