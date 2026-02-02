Un Hombre Fallecido y Dos Heridos Dejaron Dos Ataques en la Colonia Obrera en León

El pasado domingo 1 de febrero se registraron distintos hechos violentos en calles de la colonia Obrera en León, Guanajuato.

Primer ataque armado deja heridos a “El Bomba” y su papá

El primero fue un ataque armado que dejó como saldo a dos personas gravemente heridas, un hombre identificado con el alias “El Bomba" y su padre.

El incidente se registró la noche de este domingo cuando ambos se encontraban al exterior de su domicilio, ubicado en la calle Javier Mina.

En ese momento fueron sorprendidos por sujetos que abrieron fuego en su contra de manera directa.

Según testimonios, los agresores se aproximaron mientras las víctimas convivían con su mascota y posteriormente huyeron en una motocicleta por la calle Sollano.

Ambos fueron trasladados de urgencia a un centro hospitalario debido a la severidad de sus heridas.

Se desconoce la identidad del fallecido en el segundo ataque armado

El segundo hecho fue cerca de las 11:30 de la noche cuando fue reportada una persona lesionada a balazos en la banqueta de la calle Javier Mina, casi esquina con la calle Colombia.

A una cuadra donde habían baleado dos horas antes a “El Bomba” y su padre en la misma calle.

Vecinas del Mercado Revolución o mejor conocido como “Las Covachas", señalaron que el hombre iba a pie, cuando sujetos armados que también iban a pie y al encontrarse de frente y uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó para dejarlo herido en el lugar.

Al sitio arribaron paramédicos de bomberos que se encuentran cercanos a la zona y valoraron al hombre de entre 30 a 35 años, quien por el momento no fue identificado.

En ambos hechos no hubo personas detenidas. Agentes estatales están a cargo de realizar las investigaciones pertinentes.

