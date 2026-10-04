Detienen a Multifeminicida en Chiapas; Tiene Antecedentes de Terrorismo

Un multifeminicida originario de El Salvador fue detenido el viernes durante un operativo en Tapachula, Chiapas, luego de trabajos de coordinación entre las autoridades de la Fiscalía General del Estado y el Instituto Nacional de Migración (INM), a través del Centro Antipandillas Transnacional.

Se trata de César Oswaldo “N”, alias “El Pupito” o “El Snaiper”, identificado como líder de la pandilla 18 Sureños, vinculada con las maras en El Salvador. El sujeto era buscado en San Salvador por múltiples delitos de alto impacto y contaba con varias órdenes de captura vigentes por extorsión agravada, homicidio agravado, rebelión y tráfico ilícito.

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Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general del estado, indicó que César Oswaldo “N” es acusado del feminicidio de seis mujeres; “es un multifeminicida”, dijo.

“Se encontraba viviendo en Tapachula de Córdoba, fue detenido y ya fue entregado a las autoridades migratorias; ya está de regreso en El Salvador para que enfrente a la justicia por todos los delitos que ha cometido”, indicó el fiscal.

Indicó que, de acuerdo con las autoridades migratorias, el sujeto llevaba dos años viviendo en Tapachula, por lo que luego del cruce de información fue posible ubicarlo y detenerlo.

César Oswaldo Rodríguez, de 41 años de edad, es originario del distrito de Ilobasco, del municipio de Cabañas Este, a quien se le acusa de delitos de terrorismo y homicidio.

Se le acusa de pertenecer a la organización terrorista conocida como Pandilla 18 Sueños. Además, se le acusa del feminicidio de varias mujeres identificadas como Wendy Beatriz “N”, Vanessa Jacqueline “N”, Yanci Yamileth “N”, Verónica Lissette “N”, Iris Nohemí “N” y Rebeca Olimpia “N”.

Además de al menos cuatro homicidios, además de los delitos de terrorismo, sabotaje, extorsión agravada y rebelión.

Entre los señalamientos aparece su presunta participación en actos terroristas cometidos con armas, artefactos o sustancias explosivas, agentes químicos, biológicos o radiológicos, así como acciones de destrucción masiva. Estos hechos están relacionados con distintos casos identificados en el documento.

Asimismo, César Oswaldo es señalado por un presunto acto terrorista relacionado con el atentado contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ), además de otro acto terrorista relacionado con el uso de explosivos en instalaciones del Ministerio de Justicia, y otro más contra un taller de la Policía Nacional Civil.

TLS