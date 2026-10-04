Seguridad

Detienen a Multifeminicida en Chiapas; Tiene Antecedentes de Terrorismo

Se trata del salvadoreño César Oswaldo, presunto integrante de la pandilla 18 Sureños, vinculada con los Maras

Sede de la Fiscalía de Chiapas en TapachulaFoto: Fiscalía de Chiapas

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