Realizan Operativo en Búsqueda de Más Fosas Clandestinas en Parajes de San José de Cd. Juárez

La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene un operativo de búsqueda en un terreno baldío ubicado en la entrada al fraccionamiento Parajes de San José, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde en intervenciones previas han sido localizados cuerpos enterrados de manera clandestina.

En el sitio, autoridades realizan excavaciones y recorridos en distintos puntos del predio con el apoyo de maquinaria pesada, con el objetivo de ampliar el área de inspección y descartar la presencia de más víctimas.

En el operativo participan agentes ministeriales, personal de la Comisión Local de Búsqueda, así como elementos del Ejército Mexicano, quienes mantienen resguardado el perímetro mientras continúan las labores.

Continuará Rastreo en Terreno del Fraccionamiento Parajes de San José en Ciudad Juárez

Previamente se habían localizado cuerpos en el lugar

De acuerdo con antecedentes, en esta misma área ya han sido encontrados al menos cinco cuerpos, además de diversas osamentas, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar los trabajos en el lugar.

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Hasta el momento, no se han confirmado nuevos hallazgos; sin embargo, las acciones de búsqueda continúan de manera intensiva con el fin de esclarecer los hechos y localizar posibles víctimas adicionales.

Las autoridades no han precisado cuánto tiempo se mantendrán los trabajos en la zona.

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