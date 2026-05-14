Asteroide 2026 JH2 Pasará 'Muy Cerca' de la Tierra Este Día de Mayo 2026; ¿Qué Dice NASA?

Mayo no deja de sorprender a los amantes del cosmos, ahora el asteroide 2026 JH2, recién descubierto pasará "extremadamente" cerca de la Tierra, pero ¿hay riesgo de que impacte el planeta?, en N+ te decimos qué día de mayo se acercará este cuerpo rocoso espacial al planeta.

De hecho, dada la expectativa que generan, ya te hemos compartido actualizaciones de la trayectoria de otro asteroide que mantiene en alerta a la comunidad científica: 2024 YR4. Si bien en un principio se había dicho que podría golpear a la Luna, más tarde se descartó esta hipótesis.

Pero, ¿se activó la defensa planetaria ante algún posible riesgo de impacto del asteroide?, en esta nota te lo explicamos.

La NASA describe a los asteroides como restos rocosos y sin aire que quedaron de la formación temprana del Sistema Solar (hace unos 4,600 millones de años), por lo que a veces los llama Planetas Menores.

Video: Video: Así se Vio el Paso de un Asteroide en el Cielo de San Luis Potosí

¿Cuándo pasará el asteroide 2026 JH2 cerca de la Tierra?

De acuerdo con el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, (CNEOS, por sus siglas en inglés), en próximos días un asteroide está por pasar cerca del planeta Tierra.

Y sí, si se trata del Asteroide 2026 JH2, cuya fecha de aproximación más cercana es el 18 de mayo de 2026. De acuerdo con el CNEOS, el diámetro de este cuerpo rocoso es de entre 15 y 34 metros.

De acuerdo con estimaciones del CNEOS, la distancia mínima del Asteroide 2026 JH2, del centro de la Tierra al centro NEO es de 0,00061 unidades astronómicas (ua)

El Centro de Planetas Menores (MPC) alojado en el Centro de Astrofísica de Harvard & Smithsonian, confirma que la fecha de aproximación de este asteroide será el lunes 18 de mayo de este año.

¿Hay riesgo de que el asteroide 2026 JH2 impacte la Tierra?

De acuerdo con el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) de la NASA, los asteroides y cometas -como en este caso el 2026 JH2- que se acercan a menos de 120 millones de millas del Sol, se clasifican como objetos cercanos a la Tierra.

De modo que el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, ubicado en el Sur de California, el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra analiza las órbitas de estos objetos y calcula la probabilidad de que se acerquen o impacten a la Tierra.

El CNEOS alberga el sistema Sentry, que escanea catálogos de asteroides y estima cuáles podrían impactar la Tierra, en los próximos 100 años.

Ahora bien, el 2026 JH2 no tiene ninguna posibilidad de impactar contra la Tierra, sin embargo la trayectoria futura estimada de un asteroide lo acerca peligrosamente al planeta. En ese caso, se alerta a la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA, quien evalúa el alcance de la posible amenaza.

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