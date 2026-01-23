A Días del Inicio del Registro de Líneas Telefónicas, Venden Chips Presuntamente Registrados

Este viernes se cumplen 2 semanas de que inició el periodo obligatorio para registrar las líneas de celular como parte de un mecanismo para disminuir las extorsiones.

Hasta el momento, se han registrado más de 3 millones de líneas, de los 160 millones que hay en el país según la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Lo grave es que en el mercado negro ya se han comenzado a vender chips presuntamente registrados.

A pocos días de que arrancó el registro de líneas telefónicas móviles en México, en medios sociales han aparecido publicaciones en las que se ofrecen chips de prepago que prometen estar registrados mediante INE y CURP listos para usarse.

También hay publicaciones que ofrecen documentos oficiales listos para utilizarse en el registro de una línea.

En un recorrido por locales en el Centro Histórico de la Ciudad de México también se encuentran chips que, dicen, están registrados con documentos fantasma, y listos para usarse, aunque los vendedores advierten que no se hacen responsables en caso de que se llegue a caer la línea y que no se puede reclamar a nadie.

Al respecto David Saucedo, consultor en seguridad, indicó:

Desde hace tiempo en el mercado negro era factible conseguir actas de nacimiento, credenciales de elector, claves únicas de Registro de Población falsas. En algunos casos se trataba de personas que ya habían fallecido y que los falsificadores habían recuperado todas estas bases de datos para comercializar este tipo de información, para todo tipo de usos, sobre todo actividades ilícitas

Video: Venden en Redes Sociales Chips de Prepago Presuntamente Registrados

Riesgos

Autoridades advierten los riesgos de comprar estos chips registrados.

Ricardo Castañeda, director general de Política Regulatoria de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, señaló:

Es muy probable que se trate de una estafa. La recomendación es no acudir a ese tipo de soluciones entre comillas, que no lo son, porque más bien es comprarse un problema

Y aunque en la actualidad, en México para usar un chip telefónico nuevo es necesario registrarlo, aún se venden por 40 pesos chips que, dicen, pueden usarse sin registro.

Quienes venden chips telefónicos en las calles, afirman que las ventas han bajado hasta un 70%, porque los usuarios no quieren registrarlos.

Como Isela, que refiere:

Máximo al día vendo como 3, de clientes que sí quieren hacer el registro, porque no todos

Asegura que al indicarles que se debe ingresar sus datos la gente no quiere hacerlo, explica que existe temor de que se los roben.

Con información de Elizabeth Mávil

