Matan a 2 Hombres en Ataque Directo en Colonia Solidaridad, Iztapalapa, CDMX

Esta noche se registró un ataque directo en contra de unas personas que viajaban en un auto blanco sobre la avenida Octavio Paz y Francisco César Morales en la colonia Solidaridad, Iztapalapa, CDMX. En el lugar se encuentran cuerpos de emergencia.

Hasta el momento las autoridades no han emitido información sobre el móvil del ataque ocurrido esta noche en la colonia Solidaridad. El área está fuertemente vigilada.

En breve más información.

