Inicio Ciudad de México ¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 18 de Noviembre? Esto Reportan Capufe y GN

¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 18 de Noviembre? Esto Reportan Capufe y GN

|

N+

-

Te damos todos los detalles sobre la circulación en esta autopista para que puedas tomar las previsiones necesarias para tus traslados

¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 18 de Noviembre? Esto Reportan Capufe y GN

Se reportó el cierre total a la circulación en el km 74, de la México-Puebla, ante presencia de manifestantes. Foto: X @GN_Carreteras

COMPARTE:

Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias para no retrasar la llegada a tu destino, te contamos cómo está el tránsito en la autopista México-Puebla este martes 18 de noviembre de 2025

La importancia de esta vía radica en ser una de las entradas principales a la Ciudad de México, por lo que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de miles de personas que usan esta vía para sus actividades.

Aquí, te contamos lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.

¿Qué pasó en las últimas 24 horas en la México-Puebla?

En las últimas 24 horas, la autopista México-Puebla registró distintas afectaciones, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional.

  • A las 14:00 horas, se reportó el cierre a la circulación en ambos sentidos de la México-Puebla, en el km 72, por presencia de manifestantes.
  • A las 15:37 horas, se restableció la circulación en el km 72, luego de que los manifestantes se retiraran del punto de conflicto.

Recuerda que la información más importante sobre el tránsito en la Autopista México-Puebla la puedes seguir en N+.

Historias recomendadas:

Con información de N+

ICM

Manifestaciones
Inicio Ciudad de México Autopista México puebla como esta el transito hoy martes 18 noviembre 2025 capufe y gn informe