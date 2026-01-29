Balacera en la Colonia Doctores: Matan a Pareja a Tiros en la Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), lo cual originó el despliegue de los distintos servicios de emergencia, que mantuvieron el acordonamiento hasta la mañana de hoy, 29 de enero de 2026.

Los hechos ocurrieron anoche en el cruce de las calles Doctor Rafael Norma y Doctor Barragán, en la colonia Doctores, hasta donde se movilizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), paramédicos y peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Video relacionado: Masacre en Salamanca, Guanajuato: Hay Tres Detenidos por Balacera en Campo de Futbol.

Ataque a balazos

Las corporaciones policiacas capitalinas fueron alertadas sobre dos personas lesionadas por un ataque a balazos en ese punto, por lo solicitaron el apoyo de personal médico.

Sin embargo, cuando llegaron los servicios de emergencia reportaron que las víctimas ya no tenían signos vitales.

se trata de un hombre de aproximadamente 38 años de edad y una mujer de 28 años, quienes se encontraban muy cerca de una taquería.

Según los primeros testimonios, la pareja fue atacada a balazos aparentemente por dos personas que vestían de negro y viajaban en una motocicleta.

Noticia relacionada: Matan a Hombre en Ataque a Balazos en Guadalupe, Nuevo León; Iba Acompañado de su Hijo.

Investigaciones y acordonamiento

Peritos de la Fiscalía capitalina realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron la recolección de indicios para la investigación correspondiente.

Cabe señalar que en la esquina citada hay una cámara de la SSC que será importante para las indagatorias.

En tanto, agentes de la CDMX establecieron un acordonamiento en la zona para continuar con las labores periciales, el cual se mantiene hasta la mañana de este jueves.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb