Balacera en Cuautepec Hoy 14 de Enero: Matan a 3 Personas Cerca del Reclusorio Norte en la GAM

Una balacera en la GAM hoy provocó gran movilización de servicios de emergencia en la colonia Zona Escolar Cuautepec, en el barrio bajo, debido a que durante el ataque armado perdieron la vida tres personas; autoridades investigan.

Según los primeros reportes, el ataque ocurrió en calles cercanas del Reclusorio Norte, donde testigos relataron que sujetos dispararon de forma directa en contra de las víctimas cuando se encontraban presuntamente consumiendo bebidas alcohólicas en el cruce de Lázaro Cárdenas y Jaime Nunó.

Las detonaciones alertaron a los habitantes, quienes de inmediato solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Sin embargo, cuando los paramédicos brindaron los primeros auxilios, confirmaron el fallecimiento de las víctimas de entre 20 y 30 años de edad.

Por está razón, el sitio fue asegurado y comenzó un operativo para dar con los presuntos responsables de la balacera en la colonia Zona Escolar Cuautepec. Principalmente, en las calles aledañas y en la parte alta de la zona serrana, ya que vecinos aseguran, podrían estar escondidos en los cerros.

¿Qué dicen las autoridades por la balacera en Zona Escolar Cuautepec?

La balacera en Cuautepec hoy 14 de enero de 2026, provocó un intenso movimiento de fuerzas de seguridad, debido a que el ataque ocurrió cerca del Reclusorio Norte.

En tanto, el personal de la SSC informó que según los reportes, los tripulantes de una motocicleta llegaron y realizaron las detonaciones en contra de las personas que perdieron la vida.

Una de ellas menor de edad y quien contaba con antecedentes delictivos, con quienes al parecer tenían problemas anteriores

La zona ya fue acordonada y se informó a la autoridad ministerial para los servicios periciales y las investigaciones correspondientes, mientras que se realiza la búsqueda de los probables responsables, con apoyo de las cámaras de videovigilancia en la zona.

