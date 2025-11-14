Protesta de la CNTE en la México-Cuernavaca Hoy: Alternativas Viales

Este viernes, 14 de noviembre de 2025, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestan en la caseta de la México-Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (CDMX), como parte de jornada de lucha y paro nacional.

Se trata de integrantes de las secciones 9,10 y 11 de la CNTE, quienes tomaron la caseta de cobro para dar paso libre a los automovilistas, para exigir el cumplimiento a sus demandas, entre ellas:

La derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social, en el marco de la discusión del proyecto de Ley de Egresos 2026.

La reinstalación de mesas tripartitas para todos los contingentes de la CNTE.

Alternativas viales por bloqueo de la CNTE en la México-Cuernavaca

Los maestros de la CNTE tomaron la caseta de la México-Cuernavaca hoy, estas son las alternativas viales.

Carretera libre a Cuernavaca.

Autopista Urbana Sur.

Cabe destacar que hasta el momento, la manifestación es pacífica y no hay cierre en la carretera, solo la toma de casesta, sin que afecte la circulación de automovilistas.

