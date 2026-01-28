¿CAMe Activa Doble Hoy No Circula 29 de Enero? Prohíben Transitar a Estos Autos en CDMX y Edomex

Existe mucha preocupación de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) active la Contingencia Ambiental debibo a que recién se registra mala calidad del aire, por tal motivo acá te decimos si habrá Doble Hoy No Circula mañana jueves 29 de enero 2026 y qué autos y placas tienen prohibido transitar este día en la CDMX y el Edomex (Estado de México).

Durante los primeros días del mes la contaminación en el Valle de México obligó a la CAMe a activar el Doble No Circula debido a la implementación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex. Por fortuna, recientemente la calidad del aire llegó a ser incluso aceptable.

¿Hay Contingencia Ambiental el día de hoy?

En el más reciente reporte del Índice de Aire y Salud de este miércoles, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de partículas PM2.5 por lo que el riesgo es alto para la población.

Pese al reporte, de momento la CAMe no ha activado la Contingencia Ambiental y el Doble No Circula este jueves 29 de enero 2026, pero te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden de este tema.

¿Cómo aplicaría el Doble No Circula 29 de enero 2026?

En caso de que se implemente el programa Doble Hoy No Circula, la restricción vehicular por contingencia ambiental aplicaría de la siguiente forma para este jueves 29 de enero:

No circulan todos los vehículos con holograma 2.

50% de los carros con holograma 1 no puede salir a las calles.

Autos con holograma 0 y 00 con engomado VERDE y terminación de placas 1 y 2.

Hoy No Circula 29 de enero 2026: ¿Qué autos y placas descansan en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula jueves 29 de enero 2026 indica que los siguientes carros, placas y engomados no circulan por indicación de las autoridades del medio ambiente:

Carros con engomado verde.

Carros con terminación de placas 1 o 2.

Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

Te recordamos que el horario en que aplica el Hoy No Circula 29 de enero 2026 es desde las 05:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche de este jueves en la CDMX y el Edomex, por indicaciones de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA).

