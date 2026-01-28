Fuerte Accidente de Tren en la GAM Hoy: Conductor de Auto Sobrevive a Embestida de Locomotora

La mañana de hoy, 28 de enero de 2026, un tren embistió un automóvil particular en la Ciudad de México (CDMX), cuyo conductor sobrevivió a pesar de que la unidad en la que viajaba quedó prensada y prácticamente destruida.

El fuerte accidente ocurrió sobre el Eje 1 Oriente Ferrocarril Hidalgo, al cruce con el Circuito Interior, en la colonia 7 de Noviembre, en los límites de las alcaldías Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.

Hasta esa zona se trasladaron de inmediato los servicios de emergencia, entre ellos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina y elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Conductor de auto sobrevive de milagro

El personal del ERUM realizó el rescate del conductor del automóvil, un hombre de aproximadamente 60 años de edad que no presentó lesiones severas, de acuerdo con los primeros informes de paramédicos.

Los servicios de emergencia lo sacaron del automóvil, que quedó prensado, lo subieron a una camilla y lo trasladaron a un hospital cercano para su atención médica.

Y es que prácticamente salvó su vida a pesar de quedar entre los fierros retorcidos del auto, que transitaba sobre el Circuito Interior cuando fue embestido por la locomotora.

El vehículo quedó prensado entre el tren y postes del alumbrado público y semáforos de la zona.

Caos vial y alternativas para conductores

Debido al accidente y a la movilización de los servicios de emergencia, se presentó caos vial en la zona.

La circulación sobre Ferrocarril Hidalgo quedó cerrada en los carriles centrales, con dirección al Eje 2 Norte, por lo que los vehículos comenzaron a circular únicamente por los laterales.

En tanto, las corporaciones de rescate iniciaron las labores para destrabar la locomotora, que llevaba varios vagones cargados con chatarra. Además, tendrán que sacar el auto que quedó prácticamente destruido.

Como alternativas viales, se sugirió a la ciudadanía circular por el Eje 2 Norte y el Eje 3, para dirigirse a la zona de Insurgentes.

