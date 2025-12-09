¿Cuándo y A Qué Hora Inicia la Ley Seca en CDMX por el Día de la Virgen de Guadalupe 2025?

Se confirmó que habrá Ley Seca en CDMX por las festividades del Día de la Virgen de Guadalupe 2025, que se celebra el 12 de diciembre, y para que no te agarre por sorpresa, acá te explicamos cuándo y a qué hora inicia la suspensión en la venta de bebidas alcohólicas.

Miles de peregrinos han comenzado a llegar a la Basílica de Guadalupe, ubicada en la capital del país, por la celebración a la Virgen Morena, y para garantizar el orden y la seguridad de las personas se decretaron varios días de Ley Seca por lo que en una nota ya te dijimos dónde habrá prohibición en la venta, consumo y distribución de alcohol.

Hasta el momento, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, solo se ha confirmado la suspensión en las alcaldías Gustavo A. Madero y La Magdalena Contreras por los festejos del Día de la Virgen de Guadalupe, pero en los próximos días podrían sumarse otras demarcaciones, por lo que es importante mantenerse pendiente.

¿Cuándo inicia la Ley Seca en CDMX por el Día de la Virgen 2025?

En ambas alcaldías de la CDMX, la prohibición en la venta de alcohol iniciará desde el 11 de diciembre de 2025, sin embargo la fecha de finalización es diferente para cada demarcación. Estos días aplicará la Ley Seca en CDMX:

Alcaldía Gustavo A. Madero

Inicia el 11 de diciembre y termina el 12 de diciembre.

Venta se reanuda el 13 de diciembre.

Alcaldía La Magdalena Contreras

Empieza el 11 de diciembre y finaliza el 15 de diciembre.

Venta se reanuda el 16 de diciembre.

¿A qué hora inicia la Ley Seca en CDMX por el Día de la Virgen 2025?

Los horarios en los que entra en vigor la prohibición en la venta de bebidas alcohólicas también son diferentes en cada alcaldía, de acuerdo con los anuncios publicados en la Gaceta Oficial de la CDMX:

Ley Seca en la Gustavo A. Madero

Horario de inicio : 00:01 horas del jueves 11 de diciembre

: 00:01 horas del jueves 11 de diciembre Horario de fin: 23:59 horas del viernes 12 de diciembre

La prohibición en esta alcaldía aplica en las colonias Martin Carrera, Estanzuela, Santa Isabel Tola, Tepeyac Insurgentes, Lindavista, Industrial, Vallejo, Siete de Noviembre, Guadalupe Tepeyac, Estrella, Aragón la Villa y Villa Gustavo A. Madero.

Sin embargo, sí se permitirá la venta de alcohol en restaurantes y establecimientos de hospedaje, así como a las cantinas, pulquerías, bares, cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos, discotecas, salones de baile y salas de cine.

Ley Seca en La Magdalena Contreras

La prohibición en la venta de alcohol en toda la demarcación aplica desde las 7 de la noche del jueves 11 de diciembre hasta las 23:59 horas del mismo día y de las 7 de la noche del viernes 12 diciembre hasta las 23:59 horas del mismo día.

Sin embargo en las siguientes colonias de La Magdalena Contreras, la Ley Seca se aplicará el 11, 12, 13, 14 y 15 de diciembre en los horarios de las 7 de la noche a las 23:59 horas del mismo día:

La Cuauhtémoc

El Tanque

San Jerónimo Aculco

La Cruz

La Guadalupe

Las Huertas

Subestación

El Gavillero

Con esta medida se busca mantener el orden y garantizar la seguridad de las personas que asistirán a las festividades por el Día de la Virgen de Guadalupe, que se celebra el 12 de diciembre de 2025.

