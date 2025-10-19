¿Cuántos Días Faltan para el Desfile de Catrinas en CDMX 2025? Fecha y Hora de Inicio

Oficialmente, han comenzado las actividades de Día de Muertos y Halloween en México, con diferentes eventos que celebran las tradiciones nacionales. Una de las más esperadas es el Desfile de Catrinas en CDMX 2025, el cual ya tiene fecha y hora. En caso de que no te lo quieras perder, aquí te compartimos cuántos días faltan.

Como te compartimos ayer, se llevó a cabo la Marcha Zombie 2025, en la que miles de personas se dieron cita en calles de la capital con sus mejores maquillajes y listas para bailar "Thriller" de Michael Jackson.

Además, las calles también se llenaron de color con los tradicionales alebrijes: 214 obras que desfilaron hasta llegar al Ángel de la Independencia. En caso de que no hayas podido acudir, pero quieras disfrutar el arte detrás de estas figuras, aún puedes verlas, pues están expuestas en avenida Paseo de la Reforma.

¿Cuándo es el Desfile de Catrinas en CDMX 2025?

La Mega Procesión de Catrinas 2025 se realizará el próximo domingo 26 de octubre 2025. Este esperado evento promete reunir lo mejor del maquillaje, puesto al servicio del arte, cultura y tradición.

Por ello, el llamado es a preparar al mejor catrín o catrina, para disfrutar de esta festividad, la cual arrancará en punto de las 14:00 horas con actividades y música, mientras que la salida de los contingentes comenzará a las 18:00 horas.

El punto de reunión es el Ángel de la Independencia. La ruta va de dicho monumento hacia el Zócalo capitalino.

Se prevé que el primer contingente llegue al primer cuadro de la Ciudad de México a las 20:30 horas.

Ruta: Del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo Capitalino.

Del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo Capitalino. Inicio de maquillaje: Empieza a las 8:00 horas en carpas en el Ángel de la Independencia

Empieza a las 8:00 horas en carpas en el Ángel de la Independencia Inicio de la Mega Procesión de las Catrinas 2025: 18:00 horas

18:00 horas Llegada al Zócalo de CDMX: El primer contingente arriba aproximadamente a las 8:30 PM.

Nota relacionada: Festival de las Luces en CDMX 2025: Horarios, Ruta, Fechas y Más de FILUX en Paseo de la Reforma

¿Cuántos días faltan para el Desfile de Catrinas 2025?

Ha iniciado la cuenta regresiva para el Desfile de Catrinas CDMX. Desde este domingo 19 de octubre 2025 faltan siete días en los que todavía puedes afinar detalles de tu outfit y, en caso de que todavía no lo tengas planeado, puedes pensar en una idea original y sencilla.

Para esta edición, el desfile tendrá cerca de 15 mil voluntariados con distintas temáticas.

