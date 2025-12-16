Asesinato de Micky Hair: Detienen a Presunto Implicado en Homicidio del Estilista en Polanco

Autoridades de Ciudad de México (CDMX) detuvieron a un presunto implicado en el asesinato del estilista Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como Micky Hair, en septiembre de 2025, afuera de su salón, en la exclusiva zona de Polanco.

En contexto: Miguel de la Mora, de 28 años de edad, fue asesinado a tiros la noche del 29 de septiembre de 2025, afuera de su estética Micky’s Hair, en la calle Molière, en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

Miguel de la Mora, de 28 años de edad, fue asesinado a tiros la noche del 29 de septiembre de 2025, afuera de su estética Micky’s Hair, en la calle Molière, en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. Miguel de la Mora era un cotizado estilista de la zona de Polanco, con quien acudían personalidades como Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal.

Cámaras de video captaron el momento en que dos sujetos huyeron a bordo de una motocicleta, luego del homicidio del estilista.

Video: Detienen a José Eduardo "N", Implicado en el Homicidio del Estilista Mícky Hair

Noticia relacionada: Estos Son los Últimos Mensajes de Miguel de la Mora Antes de Asesinato en 'Micky's Hair' Polanco

Detenido por el asesinato de Miguel Ángel de la Mora

Se trata de José Eduardo 'N', de 29 años de edad, quien fue arrestado por el delito de homicidio calificado en un domicilio ubicado en la Avenida Plan de San Luis, en la colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco, donde estaba escondido, informó Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX.

De acuerdo con las investigaciones, José Eduardo ‘N’ se escondió en un domicilio luego de facilitar la huida de los probables agresores de Micky Hair, utilizando un vehículo como muro, detalló Pablo Vázquez.

Luego de su detención, el presunto responsable fue ingresado al Reclusorio Oriente. Su situación jurídica se definirá en la audiencia que se programó para este miércoles, 17 de diciembre de 2025.

Video: Asesinato Estilista Micky Hair: Implicado Pasó de Azcapotzalco al Reclusorio Oriente

El arresto de José Eduardo ‘N’ se consumó luego del análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona, por el que identificaron la motocicleta color negro, en la que huyeron los probables responsables, y un vehículo color blanco, que habría servido para que escaparan los presuntos responsables del homicidio.

Según la investigación por el homicidio de Micky Hair, José Eduardo ‘N’ vigiló las inmediaciones de la estética en Polanco, previo al asesinato y conducía el automóvil que usaron como muro para permitir que los supuestos autores materiales huyeran.

La SSC subrayó que “las investigaciones continúan para identificar a todos los involucrados”.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

RMT