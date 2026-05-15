CAMe: ¿Hay Doble Hoy No Circula 16 de Mayo por Contingencia? Así Opera el Sábado en CDMX-Edomex

En los últimos días, los automovilistas no se han preocupado por la Contingencia Ambiental en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), sin embargo como los niveles de contaminación suelen verse afectados por distintos factores, acá te decimos si se aplicará el Doble Hoy No Circula sabatino 16 de mayo de 2026.

Debido a que estamos en temporada de ozono, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) recomienda a los automovilistas consultar qué engomado, hologramas y terminación de placas no circulan mañana antes de sacar su carro a las calles para que eviten una indeseable multa económica.

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¿Hay contingencia ambiental en CDMX y Edomex?

En el último reporte del Índice de Aire y Salud, se muestra que la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a que hay presencia de ozono y partículas PM10 y PM2.5, por lo que existe la posibilidad de que se active la Fase 1 de contingencia ambiental, dependiendo de cómo sigan los niveles de contaminación en las próximas horas.

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Sin embargo, actualmente dos estaciones presentan una buena calidad del aire: el Hospital General de México y Villa de las Flores en el Estado de México, por lo que se recomienda esperar las próximas actualizaciones de CAMe y el Gobierno de Edomex para saber si se pondrán en marcha acciones para proteger a la población.

¿Aplican el Doble No Circula sábado 16 de mayo 2026?

Debido a que hasta el momento no está activa la Contingencia Ambiental, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido, eso significa que para el tercer sábado del mes se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

Hoy No Circula 16 de mayo: Así aplica mañana en CDMX y Edomex

Como ya sabes, el programa Hoy No Circula sabatino opera diferente a los días entre semana, ya que se restringe la circulación de todos los autos con holograma 2 y foráneos, además del 50% de los que tienen holograma 1.

De esta manera mañana 16 de mayo 2026, tercer sábado del mes, así se aplicarán las medidas de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) en busca de mantener los niveles de contaminación estables en CDMX y Edomex:

Carros con holograma 1, terminación de placa NON, es decir 1, 3, 5, 7, 9.

Todos los vehículos con holograma 2.

Todos los autos de uso particular con placas foráneas.

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Sin embargo, la información anterior podría cambiar, si se llegara a presentar una muy mala calidad del aire en el Valle de México en las próximas horas y la CAMe tuviera que activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental. En ese caso, el programa Doble Hoy No Circula se aplicaría de la siguiente manera:

Todos los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Carros con holograma 1, terminación de placa NON, es decir 1, 3, 5, 7, 9.

Autos con holograma 0 y 00 con engomado ROSA y terminación de placas 7 y 8.

Unidades que no porten holograma de verificación, como vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o formadas solo por letras.

¿A qué hora inicia el Hoy No Circula sabatino 16 de mayo?

El programa Hoy No Circula, así como del Doble No Circula, tiene un horario que va desde las 5:00 de la mañana y termina hasta las 22:00 horas, por lo que durante esas horas los autos y camionetas de uso particular cuyas características mencionamos antes, no deben salir a las calles de las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Estado de México.

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