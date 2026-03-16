¿Hay Contingencia y Doble No Circula Mañana 17 de Marzo? Aplican Restricción en CDMX y Edomex

Al estar en temporada de ozono, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) se mantiene alerta a la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) y a continuación te decimos si habrá Doble Hoy No Circula mañana 17 de marzo de 2026, para que sepas qué carros, placas, engomados y hologramas tendrán restricción.

En días pasados se activó la contingencia ambiental en el Valle de México, lo que obligó a los automovilistas a mantenerse pendientes del Doble No Circula, lo cual continuará esta semana debido a los altos niveles de contaminación en el centro del país.

Por ello, se recomienda a la población informarse sobre las medidas por la mala calidad del aire, ya que el programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) restringe a más autos, terminaciones de placas y hologramas cuando se decreta la Fase 1.

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¿Habrá Doble Hoy No Circula por contingencia?

En el último reporte de la calidad del aire en CDMX y Edomex se informa que es mala en las estaciones de Merced, Hospital General de México, CCA y Ajusco Medio, mientras que en el resto es aceptable.

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Sin embargo, debido a que las condiciones climáticas podrían ayudar a reducir los contaminantes, de momento no se considera la posibilidad de activar la Contingencia Ambiental y el Doble No Circula para mañana 17 de marzo 2026.

Sin embargo, los niveles de contaminación suelen verse afectados por diferentes razones, por lo cual se recomienda esperar a las actualizaciones de CAMe en las próximas horas y seguir las indicaciones que proporcionen de forma oficial.

¿Cómo opera el Doble No Circula en martes?

En caso de que las condiciones ambientales se vean afectadas en las próximas horas y la CAMe deba activar el Doble Hoy No Circula mañana 17 de marzo. Así sería la restricción por contingencia ambiental:

No circulan todos los vehículos con holograma 2

No puede salir a las calles, los carros con holograma 1 y terminación de placa PAR: 0, 2, 4, 6, 7 y 8

Autos con holograma 0 y 00 con engomado ROSA y terminación de placas 7 y 8

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Restricción de CAMe: Hoy No Circula 17 de marzo 2026

Debido a que no hay Fase 1 de contingencia ambiental, el No Circula mañana en CDMX y Edomex operará con normalidad con la misma restricción vehicular de cada martes, por lo que solo afectará a los siguientes carros que cuentan con:

Holograma 1 y 2, engomado ROSA, terminación de placas 7 y 8

El programa de la Sedema se aplicará este martes 17 de marzo 2026 en un horario que va desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Edomex.

¿Qué carros están exentos del Hoy No Circula 17 de marzo?

En caso de que no se active la contingencia, la siguiente lista de carros, placas, hologramas y engomados no cuentan con restricción para salir a las calles de la CDMX y Edomex, por lo que no se verán afectados por el Hoy No Circula martes 17 de marzo 2026:

Motocicletas.

Autos eléctricos.

Autos híbridos.

Transporte público y de emergencia.

Vehículos de personas con discapacidad.

Vehículos con holograma 0 y 00.

Carros con holograma 1 y 2 con engomado amarillo, rojo, verde y azul.

Carros con holograma 1 y 2 con terminación de placas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 0.

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