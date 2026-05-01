¿Hay Doble No Circula 2 de Mayo por Calor y Contingencia? Qué Carros Descansan en CDMX y Edomex

Continúa presentándose una mala calidad del aire en el Valle de México, de ahí que los automovilistas deban saber si circulan o no mañana. Por ello, acá en N+ te explicamos si hay contingencia ambiental y Doble Hoy No Circula sabatino 2 de mayo 2026 y cómo aplican las restricciones en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex).

El calor sigue afectando al país, lo cual aumenta la concentración de contaminantes y los niveles de contaminación en el centro de México, obligando a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) a mantenerse en alerta ante una posible Contingencia Ambiental en caso de que se necesiten activar medidas para proteger a la población.

Por ello, te recomendamos que si vas a sacar tu carro a las calles sepas cómo aplica el Doble No Circula sábado en caso de que se active y así te salves de la multa si el holograma, terminación de placas y engomado no puede transitar en la CDMX y Edomex.

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¿CAMe activó contingencia y Doble Hoy No Circula 2 de mayo?

El Índice de Aire y Salud reporta que hay mala calidad del aire en CDMX y Edomex, por la presencia de ozono y partículas PM2.5 y PM10, por lo que existen condiciones para que se active la contingencia ambiental y el Doble No Circula este sábado 2 de mayo 2026.

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Además el calor que se presentará esta tarde podría afectar aún más las condiciones ambientales, sin embargo se recomienda esperar la decisión de CAMe y Sedema en las próximas horas para conocer cuáles son las medidas que se tomarán para reducir los contaminantes.

Doble Hoy No Circula sabatino: ¿Cómo opera?

Luego de que el domingo pasado hubiera contingencia y se aplicara el Doble No Circula, en caso de que se vuelven a necesitar estas medidas para proteger a la población, este sábado 2 de mayo de 2026 no podrán transitar en las calles de la CDMX y Edomex los carros con los siguientes elementos, de acuerdo con las medidas del programa de la Sedema y CAMe:

Todos los autos con holograma 2.

Carros con holograma 1 y terminación de placas NON: 1, 3, 5, 7, 9.

Autos con holograma 0 y 00 con engomado ROSA y terminación de placas 7 y 8.

Carros foráneos, checa cuáles son.

Vehículos con permiso para circular sin placas.

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Hoy No Circula sábado 2 de mayo: ¿quién no sale?

Hasta el momento, el programa Hoy No Circula sabatino operará con normalidad en busca de que las condiciones del aire se mantengan estables y no se saturen las vialidades. Esto vehículos con los siguientes elementos no podrán transitar en las calles de la CDMX y Edomex en el primer sábado del mes:

Holograma 2, cualquier terminación de placa.

No circulan carros con Holograma 1, y terminación de número de placa NON: 1, 3, 5, 7, 9.

Descansan coches con placas foráneas.

No circulan autos con permisos vehiculares provisionales.

El horario del Hoy No Circula sábado 2 de mayo, así como del Doble No Circula, comienza desde las 5:00 am y termina hasta las 10 pm, por lo que durante esas horas los autos y camionetas de uso particular cuyas características mencionamos antes, no deben salir a las calles, pues de lo contrario los conductores podrían recibir una indeseable multa económica.

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