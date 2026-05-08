¿Hay Doble Hoy No Circula 9 de Mayo 2026 por Contingencia en CDMX y Edomex? Restricción Sabatina

La mala calidad del aire que se ha presentado en el Valle de México sigue siendo un factor de riesgo para que se active una nueva contingencia ambiental, lo cual obligaría a aplicar el Doble Hoy No Circula sábado este 9 de mayo de 2026, y acá en N+ te decimos cómo aplica la restricción sabatina para los carros en la CDMX y Edomex.

Debido a que es temporada de ozono, se siguen presentando altos niveles de contaminación, de ahí que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) estén alerta en caso de que se necesiten activar medidas para proteger a la población.

Por ello, es importante que los automovilistas sepan si hay Doble No Circula mañana sábado para que eviten ser multados en caso de que el holograma, terminación de placas y engomado de su carro no deba transitar en las calles de la CDMX y Edomex.

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¿Hay contingencia y Doble Hoy No Circula sabatino 9 de mayo?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire es muy mala en la mayoría de estaciones ubicadas en CDMX y Edomex, por la presencia de ozono y partículas PM2.5 y PM10, por lo que existen condiciones para que se active la contingencia ambiental y el Doble No Circula este sábado 9 de mayo 2026.

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Sin embargo, los niveles de contaminación pueden variar a lo largo del día, de ahí que se recomienda esperar la decisión final de CAMe en las próximas horas en caso de que estos factores disminuyan o tenga que tomarse medidas para reducir la emisión de contaminantes.

¿Cómo aplica el Doble Hoy No Circula sabatino?

En caso de que se active la Contingencia Ambiental, este sábado 9 de mayo de 2026 no podrán transitar en las calles de la CDMX y Edomex los carros con los siguientes elementos, de acuerdo con las medidas del programa de la Sedema y CAMe:

Todos los autos con holograma 2 Carros con holograma 1 y terminación de placas PAR: 0, 2, 4, 6, 8. Autos con holograma 0 y 00 con engomado ROSA y terminación de placas 7 y 8. Carros foráneos, checa cuáles son. Vehículos con permiso para circular sin placas.

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¿Qué número de placas no circulan hoy 9 de mayo?

Si los niveles de contaminación se mantienen estables y no se activa la contingencia, el Hoy No Circula sabatino 9 de mayo se aplicará con normalidad y al ser el segundo sábado del mes, estos carros tendrán que descansar, de acuerdo con las medidas del programa de Sedema:

Holograma 2, cualquier terminación de placa.

No circulan carros con Holograma 1, y terminación de número de placa PAR: 0, 2, 4, 6, 8.

Descansan coches con placas foráneas.

No circulan autos con permisos vehiculares provisionales.

El horario del Hoy No Circula sábado 9 de mayo comienza desde las 5:00 am y termina hasta las 10 pm, por lo que durante esas horas los autos y camionetas de uso particular cuyas características mencionamos antes, no deben salir a las calles en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex.

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