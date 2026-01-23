¿Te Toca? Estas Escuelas Entregan Tarjetas de Beca Rita Cetina Mañana 24 de Enero en CDMX

Se continúa realizando la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina en la Ciudad de México (CDMX), y acá en N+ te traemos la lista de escuelas que repartirán los medios de pago mañana 24 de enero de 2026 para que no pierdas la oportunidad de acudir por tu plástico.

En enero comenzó la distribución de las tarjetas del Bienestar a los nuevos beneficiarios de secundaria que se registraron en septiembre del año pasado y en una nota previa ya te dijimos cómo puedes saber el estatus de tu solicitud para recibir este apoyo y si habrá pago triple en febrero 2026.

¿Dónde entregan tarjetas de Beca Rita Cetina mañana sábado?

Este sábado 24 de enero, la entrega de tarjetas de la Rita Cetina se realizará en la explanada de la Alcaldía Tláhuac, ubicada en Avenida Tláhuac, esquina Nicolás Bravo, Barrio La Asunción en la Ciudad de México. Esta es la lista de escuelas, cuyos estudiantes deben acudir acompañados de su madre, padre o tutor a recoger sus plásticos:

Escuela Secundaria Técnica 102

Plan de Guadalupe

República de Cuba

Roberto Medellin

Tlahuizcalli

Alejandro Graham Bell

Alfonso Caso Andrade

Escuela Secundaria Técnica 116

Secundaria Federal

Telesecundaria 143

Centro De Atención Multiple No. 66

Escuela Secundaria Federal No 327

Escuela Secundaria Técnica 108

Escuela Secundaria Técnica 34

Escuela Secundaria Técnica 46

Escuela Secundaria Técnica 80

Escuela Secundaria Técnica 95

Francisco Monterde

Juan José Arreola Zúñiga

Juan Rulfo

Quetzalcoatl

Tlamachkau

Si hiciste el registro a la Beca Rita Cetina en septiembre del año pasado y tu hijo va en alguna de las escuelas antes mencionadas debes consultar el horario en que te darán el medio de pago con las autoridades educativas del plantel.

De acuerdo con la programación publicada por el coordinador estatal de Becas Bienestar en la Ciudad de México, Carlos Zarza, en los próximos días se entregarán tarjetas en las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón.

¿Qué debes llevar a la entrega de tarjetas de Beca Rita Cetina?

A tu cita para recoger la tarjeta del Bienestar, debes acudir con los siguientes documentos para asegurar que te den tu medio de pago en el que comenzarás a recibir los depósitos del apoyo económico de secundaria de por lo menos 1,900 pesos bimestrales:

Acta de nacimiento de la madre, padre o tutor y estudiante.

CURP de la madre, padre o el tutor y estudiante.

Comprobante de domicilio reciente.

Identificación oficial (original y copia) de la madre, padre o tutor.

Con esta información, ya puedes saber si mañana recibirás la tarjeta de la Beca Rita Cetina en la secundaria de tu hijo o hija para que acudas por tu beneficio, ya que de lo contrario deberás esperar a un reprogramación lo cual podría tardar tiempo.

