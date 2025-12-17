¿Qué Estación del Metro CDMX Está Cerrada Hoy 17 de Diciembre?

Si usas el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, considera en tu viaje la estación que fue cerrada para este 17 de diciembre. En N+ te contamos cuáles son las alternativas.

Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la capital del país, informó que una estación del Centro Histórico no brindará servicio hasta nuevo aviso, por lo que ofreció opciones para acceder a la zona.

"Información importante para las personas usuarias del @MetroCDMX: Mañana (hoy 17 de diciembre), la estación Zócalo/Tenochtitlan amanecerá cerrada desde el inicio del servicio y hasta nuevo aviso, por lo que no habrá ascenso ni descenso en este punto", indicó el funcionario en su cuenta oficial de X.

El reporte fue reposteado por el perfil del Metro en la misma red social, pero sin especificar los motivos que impiden el servicio en el área de acceso al Zócalo, donde este martes 16 de diciembre se inauguró el alumbrado Navideño 2025.

¿Cuáles son las opciones para acceder al Centro Histórico?

Para llegar a la Plaza de la Constitución, así como las vías aledañas, el Ruvalcaba detalló que podrá accederse por las otras líneas que cruzan el área. Son las siguientes:

Estación Allende de la Línea 2

Estación Bellas Artes de las Líneas 2 y 8

Estación San Juan de Letrán de la Línea 8

Estación Isabel la Católica de la Línea 1

El director del Metro llamó a los usuarios a que tomen sus previsiones.

"Toma previsiones y mantente informado a través de los canales oficiales del @MetroCDMX Agradecemos tu comprensión", añadió.

¿Qué evento está previsto en el Zócalo para el 17 de diciembre?

Habitualmente, el cierre de estaciones del Metro en la zona del Centro Histórico se debe a movilizaciones o eventos de gran magnitud.

Para este miércoles 17 de diciembre, se realizará el evento llamado "Para que las juventudes lean: 25 para el 25", del Fondo de Cultura Económica (FCE), el cual entregará libros gratuitos a jóvenes de 15 a 30 años que acudan al Zócalo.

El evento está programado para iniciar a las 16:00 horas y se espera que acuda la presidenta Claudia Sheinbaum para realizar el reparto de los ejemplares gratuitos.

Las obras también se entregarán en otros lugares de América Latina, como Colombia, Cuba, Argentina, Venezuela, Uruguay y Honduras, además de algunas comunidades mexicanas en Estados Unidos.

