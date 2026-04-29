Evento en el Zócalo CDMX: ¿A Qué Hora es el Concierto Mañana 30 de Abril 2026 y Quién Estará?

Si aún no sabes qué evento hay en el Zócalo de la CDMX mañana 30 de abril 2026, aún estás a tiempo de saberlo, por eso acá te decimos quién estará y a qué hora inicia el conciertos, el cual será gratis para festejar el Día del Niño en la plancha de la Plaza de la Constitución.

El anterior evento en el Zócalo también tuvo que ver con los festejos por el Día del Niño 2026, por eso en una nota te contamos todas las actividades que hubo del 24 al 26 de abril, pues las personas que asistieron pudieron gozar una pista de hielo artificial y de varias amenidades gratuitas.

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¿Quién estará en el Zócalo CDMX mañana 30 de abril?

Este jueves 30 de abril se presenta el concierto de 31 Minutos en el Zócalo CDMX, el popular programa de entretenimiento infantil que realiza parodias de un noticiero. Lo mejor de todo es que el evento será totalmente gratis.

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Desde su estreno, en 2003, 31 Minutos se convirtió en un referente de la televisión infantil gracias a su formato de noticiero satírico protagonizado por títeres como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Patana.

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¿A qué hora es el concierto de 31 Minutos en el Zócalo CDMX?

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México indicó que el concierto de 31 Minutos dará inicio en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México) de este jueves 30 de abril 2026.

Lo mejor de todo es que el evento en el Zócalo, además de gratis, contará con un espacio accesible para personas con discapacidad o movilidad reducida. Con esto se busca darle cabida a todas las niñas y niños que quieran acudir a la explanada a cantar éxitos como "Mi muñeca me habló", "Me cortaron mal el pelo", "Bailan sin cesar", "Objeción denegada, entre otros más.

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Ahora que ya se saben todos los detalles del concierto de 31 Minutos en CDMX, se espera lleno total para lo que será el evento en el Zócalo este jueves 30 de abril 2026. Si planeas asistir, te recomendamos llegar lo más temprano posible, para que asegures un buen lugar.

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